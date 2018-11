Tijdelijke ijsbaan Bolsward zorgt voor problemen tussen ondernemers en gemeente SWF

Bolsward-Een tijdelijke ijsbaan in Bolsward zorgt voor problemen tussen ondernemers en de gemeente. De ijsbaan komt namelijk op het Marktplein te staan en daar is op donderdag altijd de markt.

De ijsbaan kreeg vorig jaar al een mooi plekje op het Marktplein, maar toen stond de ijsbaan er maar één dag. Deze keer moet de ijsbaan drie weken blijven staan, en dat zorgt voor problemen. De gemeente wil graag dat de ijsbaan op woensdag wordt afgebroken en op donderdag weer wordt opgebouwd. Vereniging Ondernemend Bolsward wil graag een andere oplossing vinden. De ijsbaan twee keer afbreken en opnieuw opzetten, kost namelijk veel tijd en geld.

De ijsbaan staat op de plek van de visboer en de poelier. Zij vinden het geen probleem om zich even te verplaatsen, maar de gemeente wil dat niet. Volgens Fer Grijmans van Vereniging Ondernemend Bolsward is het jammer dat de gemeente, en met name de marktmeester, niet wil meewerken. “We hebben een sponsor gevonden om een tent te plaatsen boven de ijsbaan. Maar als deze twee keer moet worden afgebroken, zegt de sponsor natuurlijk: ik ga niet twee keer die tent afbreken. Nu wordt het dus een onoverdekte ijsbaan.”

Zo lopen de kosten voor de vereniging hoog op en dat is volgens Grijmans niet nodig. Hij zegt dat er tal van oplossingen te vinden zijn en hij gaat deze week nog een keer in gesprek met de gemeente.

Foto: Friesland Actueel

Bron: www.omropfryslân.nl