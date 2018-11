Stoma, Gare du Nord en Sunday Café in het Bolwerk Sneek

Sneek- Drie keiharde namen presenteren zich op dit gratis hardcore en metal event namelijk: Stoma, Vexation en Marching Through Corpses. Stoma werd opgericht in 1998 als een project van drummer Puke Vomit en gitarist Still Beer van Brainshit. In 2004 verscheen het eerste album: Splattered Fat Bitch. Aan de plaat zat een Europese tournee verbonden, waarbij met onder andere CBT, Regurgitate, Dead Infection en Nasum werd opgetreden. Ook was Stoma te zien op festival als Obscene Extreme, Fuck the Commerce en Just Killers/No Fillers. In de winter van 2018 besloten (ex-)leden van Cornered, Incinerator en Coldblooded om samen old school hardcore/punk te gaan maken onder een nieuwe naam: Vexation. Geïnspireerd door bands als Cro-Mags, Leeway, Bad Brains, Warzone en Killing Time schreef het kwartet zes nummers die werden opgenomen bij Fredde Kadett in The Dirty Bird Studio in Hoogeveen.

Marching Through Corpses De Sneker deathmetalband Marching Through Corpses werd opgericht in 2016 door Tjeerd van Popta (zang) en Lucas Dullemans (drums). Via Kunstencentrum Atrium en social media werd hun kreet naar versterking gehoord door Tuzo de Haan (bas), Kieran Calf (gitaar) en tenslotte Dave van der Schaaf (gitaar). Hun eerste single is uitgebracht op 5 december 2017, genaamd Indoctrination. Ondertussen werken ze verder naar hun demo.

Met een uitgebreide clubtour neemt de succesvolle urban jazz band Gare du Nord dit najaar voorlopig afscheid van het Nederlandse podium. Na ruim 10 jaar onafgebroken toeren kiest de band in 2019 voor een sabbatical year.

Voordat het zover is wordt er uitbundig feest gevierd ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het succesalbum Sex ‘n’ Jazz. Voor het eerst – en het laatst – brengt Gare du Nord het oorspronkelijke album in zijn geheel live op de planken, aangevuld met nieuw materiaal. Het werd Sex ‘n’ Jazz. En alles klopte. Marlies Dekkers ontwierp de iconische hoes met rode naaldhak, Heleen van Royen schreef het bijpassende boek Stout, Marvin Gaye en Paul Carrack zongen. Beautiful Day, You’re My Medicine en Marvin & Miles werden hits en het New York jazzlabel Blue Note maakte er een drievoudig platina succes van. “Over reizen?? Over séks moet het gaan!” Aldus bevriende acteur Hans Dagelet, die daarmee het oorspronkelijke plan voor een nieuw Gare du Nord album torpedeerde.

Het best verkochte Nederlandse jazzalbum ever viert dit jaar het 10-jarig jubileum. In een wervelende, sexy show, met een hoofdrol voor Dorona Alberti, brengt Gare du Nord het album nu eenmalig in zijn geheel live.

Tijdens het Sunday café is er ruimschoots ruimte voor diverse talentvolle acts uit de regio, die zich op een professionele wijze presenteren op het podium van de Sneker poptempel. Tijdens de eerste editie presenteren twee acts uit het Atrium. Het Sneker Mercy Flush bestaat uit 7 leden en speelt op geheel eigen wijze covers van o.a. Toto, Anouk, Muse, enz. Tweede act van de middag is het eveneens uit Sneek afkomstige Boys Squad, dit jonge zevental brengt unieke covers van o.a. verschillende soundtracks.

Vr. 30 NOVEMBER: STOMA, VEXATION, MARCHING THROUGH CORPSES

21.00 uur / gratis

Za. 1 DECEMBER: GARE DU NORD voorprogramma INGE VAN CALKAR

21.00 uur / vvk € 22,- zaal € 24,-

Zo. 2 DECEMBER: SUNDAY CAFE MET BOYS SQUAD & MERCY FLUSH

15.00 uur / gratis