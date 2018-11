“Overname zorg Noordoostpolder door Antonius Zorggroep heel realistisch”

Sneek-De kans is groot, dat Antonius Zorggroep uit Sneek de ziekenhuiszorg in de Noordoostpolder en op Urk overneemt. De IJsselmeerziekenhuizen die de zorg tot nu toe leverden, zijn in oktober dit jaar failliet verklaard. Een overname door Antonius Zorggroep is volgens curatoren heel realistisch. Dat meldt minister Brumo Bruins van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

De Antonius Zorggroep wil meer thuiszorg aanbieden, in plaats van ziekenhuiszorg.

Spoedpost in Emmeloord

De zorggroep heeft al een spoedpost in Emmeloord. Die post is overdag en ‘s avonds open voor eenvoudige, chirurgische zorg, zoals röntgenfoto’s, gipsverbanden en kleine hechtingen. Het ziekenhuis in Sneek kan meekijken met de beelden die in Emmeloord worden gemaakt, adviseren over behandelingen en eventueel ook mensen doorsturen.

Mensen die in de Noordoostpolder of op Urk wonen, kunnen volgens de minister ‘s nachts of voor complexere zorg bij de eerste hulp van andere ziekenhuizen in de regio terecht. Daarmee worden de ziekenhuizen in Sneek,, Heerenveen en Almere bedoeld.

Geen spoedeisende hulp

Het ziekenhuis in Lelystad zou door het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk worden overgenomen. Er komt geen volwaardige afdeling spoedeisende hulp. De minister zegt met klam dat de onderhandelingen nog lopen, maar volgens hem is het “zeer waarschijnlijk” dat de medisch-specialistische basiszorg door de doorstart behouden blijft voor de inwoners van Flevoland.

