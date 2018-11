Herfstborrel Ondernemersnetwerk Gaasterland

Balk- Op 27 november aanstaande organiseert Ondernemersnetwerk Gaasterland eo de – voor de leden inmiddels traditionele – herfstborrel. De borrel zal plaatsvinden op locatie bij Sloepned Watersport in Balk.

Het wordt dit keer een bijzondere herfstborrel, want Sander de Rouwe (economie-gedeputeerde binnen de provincie Frsylân) komt langs in het kader van zijn MKB-tour. Gedeputeerde de Rouwe wil graag van ondernemers horen waar zij behoefte aan hebben en waar de provincie eventueel bij kan helpen, zoals bijvoorbeeld met financieringen. Daarnaast vertelt hij over zijn visie op de Friese economie en het ‘Suikerbroodsyndroom’.

Tevens zullen de consultants van YnBusiness acte de présence geven. YnBusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Súdwest Fryslân) en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Het primaire doel van YnBusiness is de ondernemer krachtig te ondersteunen bij de groei van het bedrijf.

Ondernemersnetwerk Gaasterland en omstreken vormt een bruisend en groeiend netwerk van ondernemers. ‘Openheid’ is een belangrijk kenmerk. De leden komen uit Gaasterland en (wijde) omtrek. Zo’n open netwerkstructuur heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de regio en samenwerking met partijen en instanties binnen en buiten het gebied.

De herfstborrel begint om 19.30. Inloop is vanaf 19:00. Het adres van Sloepned Watersport is Pypsterstikke 2 in Balk. Ondernemers, die nog geen lid zijn maar wel kennis willen komen maken met het netwerk zijn deze avond ook welkom.