Expositie Grafische Kunst in Sneek

Sneek – Van 22 november tot en met 29 december 2018 is er een nieuwe expositie te bezichtigen bij Bloem en Styling Valentijn. Ditmaal is er grafiek te zien van Erik Mol, Saskia van Montfort en Frank van Seijen (foto). Het is voor een aantal van deze kunstenaars de eerste keer dat zij in Sneek exposeren.

Grafische Kunst

Deze expositie Grafische Kunst biedt een selectie werken van verschillende kunstenaars. Grafiek is een vorm van beeldende kunst waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van allerlei druktechnieken. Ook de afbeeldingen die op deze manieren worden gemaakt worden grafiek genoemd. Mede hierdoor is de getoonde kunst zeer betaalbaar.

De getoonde collectie zal ten zeerste aanspreken bij een breed publiek. Hippe kunst, kleurrijk en passend in de moderne interieurs van nu. Frisse grafiek, in verschillende stijlen en soms, zoals bij het werk van debutant Frank van Seijen, met een politiek-maatschappelijke boodschap. Naast van Seijen exposeren ook Erik Mol en Saskia van Montfort onder de vleugel van Galerie Bax Kunst. Zij zijn al langer verbonden aan de Galerie in Sneek.



Expositiezolder

Sinds dit jaar werken Redmer Bax en Arnoud de Boer, twee jonge ondernemers uit Sneek, samen. Dit ook met de gedachte om kunst en bloemen als joint venture te kunnen promoten. Met het beschikbaar stellen van een voormalige cursusruimte is sinds eind vorig jaar een samenwerkingsverband geboren. Hierbij zijn alle stukken die geëxposeerd worden te koop en kunnen na afrekenen direct worden meegenomen. Hiermee wordt ook ingespeeld op bezoekers die van buiten de stad op de expositie af komen.

De expositie wordt donderdagavond 22 november om 19.30 uur geopend op de expositiezolder van Bloem en Styling Valentijn.Hierna is er gelegenheid tot een praatje en een drankje. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De expositie duurt tot en met 29 december 2018.