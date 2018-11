De bal rolt weer …. voorbeschouwing 24 en 25 november

Sneek-De tweede treffer van Kyle Doesburg was een pijnlijke, omdat ONS Sneek na een matige eerste helft in de tweede 45 minuten op Denoek de lakens uitdeelde en toen o.a. via Martijn Barto en Jelle de Graaf mogelijkheden kreeg om HSV Hoek op achterstand te zetten. Die mogelijkheden bleven echter onbenut, waarna men alsnog met een minder zwaar beladen bus de thuisreis moest aanvaarden.

ONS Sneek – DOVO

Zaterdag 24 november 2018 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS zakte door die nederlaag naar de achtste plek en staat in de stand een paar plekken hoger dan DOVO, dat komende zaterdag het complex aan de Alexanderstraat met een bezoek vereert. DOVO staat met zeventien uit twaalf momenteel op een elfde plek, maar lijkt na een aarzelende start de weg omhoog gevonden te hebben. In de afgelopen weken werd namelijk eerst de altijd lastige uitwedstrijd tegen SteDoCo tot een goed einde gebracht, waarna men afgelopen zaterdag titelkandidaat DVS ’33 met een 4-2 nederlaag naar Ermelo terug stuurde.

​Door Ons Vrienden Opgericht keek sinds de invoering van de Topklasse overigens met een jaloerse blik naar de overkant van de straat, waar GVVV zich op het hoogste niveau als een topclub manifesteerde. Die blik bleef ongewijzigd, omdat de blauwe buurman op het moment dat DOVO zich via de nacompetitie eindelijk bij het selecte gezelschap van derde divisionisten voegde, zich al voor het de tweede divisie had gekwalificeerd.

Bij het debuut in de derde divisie eindigde DOVO overigens in het linkerrijtje. Van het puntentotaal (49) werden toen twee tegen ONS behaald en beide keren gebeurde dat in een doelpuntrijke wedstrijd. In Veenendaal was ONS dicht bij een stunt, maar moest het in de slotfase alsnog de gelijkmaker toestaan. In maart van dit jaar eindigde de return eveneens in 3-3, al was het toen ONS dat middels een late treffer van Ale de Boer de in het groen gekleedde rooien van twee punten beroofde. Van het DOVO van toen stonden Rodney Ubbergen, Enrico en Joshua Patrick, Marley Berkvens en Roy Bakkenes afgelopen zaterdag ook aan de aftrap en derhalve is het raamwerk bij de formatie van trainer Gert Kruys redelijk in takt gebleven.

​Dat raamwerk is bij ONS in defensief opzicht ook redelijk consistent en alleen in de meer vooruitgeschoven linies valt zo nu en dan enige variatie te ontdekken. Zo mocht “Dreh- und Angelpunkt” Michael Lanting al een paar keer naast trainer Paul Raveneau plaatsnemen, terwijl de 20-jarige Jelle de Graaf in de voorbije weken reeds bij aanvang zijn trainingspak mocht uittrekken. Hij werd daarmee de exponent van een iets meer vooruitgeschoven speelwijze waarbij de Snekers afgezien van afgelopen zaterdag om in de sfeer van deze dagen te blijven, geen holle pepernoten in hun schoenen terugvonden. Of De Graaf zaterdag weer aan de aftrap verschijnt en of dat de Snekers wederom het nodige lekkers brengt, blijft afwachten. Maar in de lijn van voorgaande wedstrijden en die van de tweede helft tegen HSV Hoek moet ONS toch in staat zijn om tegen DOVO de roe te vermijden.

WVV – Sneek Wit Zwart

​Zondag 25 november 2018 – 14.00 uur

Sportpark WVV – Winschoten

De kans op de hoofdprijs in de Staatsloterij was vooraf vele malen groter dan de kans, dat Sneek Wit Zwart de eerste periode zou pakken. Doordat de puzzelstukjes op de andere velden echter net op het juiste plekje vielen, bleek de tweede treffer van Gerben Visser afgelopen zondag er één met een gouden randje. Daardoor scoorden de Snekers namelijk net één keer vaker dan de concurrent en kon in Oost Groningen de vlag uit.

In dat deel van Nederland staat komende zondag het duel tegen WVV op de agenda. De Winschoter Voetbal Vereniging is actueel namelijk de nummer vijf van de ranglijst en heeft met veertien punten maar twee minder dan de wit-zwarte hoofdmacht. Van die punten werd het merendeel in de laatste drie speelronden bijeen geharkt, want in de maand van de vallende bladeren won de ploeg van trainer Bernd van Bolhuis drie keer op rij. Het is derhalve een understatement, dat de weerstand zondag van een ander kaliber zal zijn dan afgelopen zondag in Oude Pekela.

WVV speelde in het seizoen 2010-2011 trouwens in de tweede klasse, maar moest aan het einde van die jaargang een stap terug doen. Met slechts twaalf punten eindigde men stijf onderaan, waarna de club twee seizoenen nodig had om het retourbiljet te bemachtigen. In het eerste seizoen terug in de tweede klasse werd opnieuw de titel behaald en sinds het seizoen 2014-2015 komt WVV dat met spelers als Arie Haan, Klaas Nuninga en Jan Mulder landelijke bekendheid kreeg, uit in de eerste klasse. Daarin deed de hoofdmacht van de rood-zwarten het met een plek in het linkerrijtje vier seizoenen lang prima en in die periode streed het vlaggenschip twee keer om een promotie naar de hoofdklasse.

Datzelfde werkterrein is ook, en zeker nadat de ploeg de ticket voor de nacompetitie bemachtigde, het doel van Sneek Wit Zwart. De weg naar dat startbewijs was er overigens wel één met een paar hobbels, want de formatie van trainer Germ de Jong verloor zowel bij SVBO als bij SC Stadspark. Oké, lastige uitwedstrijden maar als men de al genoemde ticket uiteindelijk wil verzilveren of misschien zelfs wel wil “doorverkopen”, dan zal Sneek Wit Zwart ook dergelijke duels tot een goed einde moeten brengen en het liefst komende zondag al.

Daarmee zou Sneek Wit Zwart dat al weer enige weken over Han Miedema kan beschikken en daardoor Kevin Huitema in een meer aanvallende positie kan gebruiken, namelijk een klein gaatje slaan en dat niet alleen met tegenstander WVV, maar mogelijk ook met één of meerdere andere concurrenten omdat die zondag tegen elkaar spelen. En hoewel de weg nog lang is, komt de “doorverkoop” van de ticket voor de nacompetitie dan toch een heel klein stapje dichterbij,

Jubbega – LSC 1890

Zondag 25 november 2018 – 14.00 uur

Sportpark ‘t Heidefjild – Jubbega

Niemand had vooraf op puntverlies van Roden gerekend, maar het onmogelijke bleek uiteindelijk toch mogelijk. Met dank aan Pieter Jan Plat van Sint Annaparochie en dankzij de eigen zege op FC Lewenborg bleef het zondag alsnog lang onrustig in het restaurant aan de Leeuwarderweg, waar de verzekeringspolis voor deelname aan de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse uitbundig werd besprenkeld.

Weinigen zullen bij de strijd om de eerste periodetitel vooraf hun geld op LSC 1890 hebben gezet, zoals ook weinigen er rekening mee zullen hebben gehouden, dat de tegenstander van komende zondag i.c. Jubbega als promovendus in de tweede klasse zo’n prominente rol zou vervullen. De ploeg van de in Sneek niet geheel onbekende Inne Schotanus staat na acht speelronden met zestien punten namelijk keurig derde en heeft welgeteld maar één puntje minder dan de ploeg van Erik van der Meulen.

​Jubbega stond een paar seizoenen geleden nog op het lijstje met vierdeklassers. In het seizoen 2015-2016 haalde men bij “de derde sluus” echter met een straatlengte voorsprong de schaal naar ‘t Heidefjild. waarna de club zich versterkte met de “Maradona van de Wâlden”. Met de komst van cultheld Oebele Schokker die bij Jubbega ook als assistent-trainer fungeert, verliep het eerste seizoen in de derde klasse mede door tragische omstandigheden niet echt zoals gedroomd. Uiteindelijk eindigde Jubbega als tiende, al kwam de hoofdmacht dat jaar niet echt in de problemen. Vorig seizoen ging het echter beduidend beter en na een nek aan nek-race met Akkrum en DIO Oosterwolde kon de vlag in “Jobbegea” opnieuw in top. Daarmee was de club na 38 jaar weer tweedeklasser en dat hernieuwde optreden verloopt zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe meer dan voortreffelijk.

​

Ook het optreden van LSC 1890 dat met zeventien uit acht de dans leidt, kan tot nu toe van die kwalificatie worden voorzien. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de solide defensie, die tot nu toe slechts vier tegentreffers incasseerde waarvan de helft in de klassieker. Die defensie is dan ook een niet onbelangrijk deel van (de sleutel tot) het succes, al dient daarbij wel opgemerkt te worden dat de weerstand in een aantal wedstrijden en zeker afgelopen zondag niet al te uitbundig was.

Die weerstand zal zondag met één van de meest trefzekere aanvalslinies aan de overkant ongetwijfeld veel groter zijn en dat maakt een prognose voor de topper in twee K erg lastig. Maar als de Snitser defensie waarin centrale verdediger Marco Ahmed naar verwachting terugkeert, net zo degelijk werk aflevert als in eerdere competitieduels, dan moet LSC 1890 in staat zijn om ook Schokker c.s. in bedwang te houden.

Waterpoort Boys – Nagele

​Zaterdag 24 november 2018 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Hoewel het gelijkspel wellicht anders doet vermoeden, kwam Waterpoort Boys afgelopen zaterdag zelden in de problemen en als dat al een keer gebeurde, hadden de Snekers daar veelal zelf de hand in. Tollebeek wist op eigen kracht nagenoeg niets te creëren en hield continue veel spelers achter de bal. En dat terwijl de periodetitel bij winst toch echt voor de polderbewoners zou zijn geweest.

Die periodetitel verdween nu zoals hiervoor al werd vermeld, in de Sneker pocket en in die zak zit zaterdag het programmaboekje van de wedstrijd tegen Nagele. ​Daarmee treffen de geel-blauwen opnieuw een opponent uit de polder en bovendien één die op de Sneker burelen niet geheel onbekend is. Twee seizoenen terug was Nagele namelijk de tegenstander van Waterpoort Boys in de nacompetitie. Bij die duels met als inzet een plek in de derde klasse legden de Snekers toen in de Noordoostpolder onder meer dankzij treffers van Tim van der Werf, Ron Huitema, Elroy de Meer en Robert Minks een heel stevig fundament, waardoor de return in Sneek tot een formaliteit werd verheven.

Wanneer men de huidige stand van zaken in vier A in ogenschouw neemt, zou men het duel van komende zaterdag in dezelfde categorie kunnen scharen. Immers na acht speelronden staat Nagele met slechts één punt stijf onderaan staat en wijst niets in de richting van een moeilijke middag. Toch is enige nuance op zijn plaats, zo bleek afgelopen zaterdag. Toen leidde de formatie van trainer Evert Tromp tegen Sneek Wit Zwart ZM halverwege namelijk met 2-0 en leek een regelrechte stunt in de maak. Die kwam er uiteindelijk niet, maar de wedstrijd was voor het Sneker kamp aanleiding genoeg om na afloop van een zwaarbevochten overwinning te spreken.

​Niettemin lijdt het geen twijfel dat Waterpoort Boys zaterdag als torenhoog favoriet aan de negentig minuten begint. Daarbij ligt echter onderschatting op de loer en alsdan kunnen het, en zeker als er zoals afgelopen zaterdag hier en daar wat foutjes insluipen, zo maar hele vervelende minuten worden. Trainer Janco Croes moet zijn ploeg dan ook op het hart drukken, dat men er ondanks de hachelijke positie van Nagele niet te licht over mag denken. Of hij dat ook bij Tarik Hamdi en Kevin Kedde moet doen, is nog niet bekend. De verdedigers ontbraken afgelopen zaterdag en behoren in de geel-blauwe catacomben nog tot de twijfelgevallen. Verder lijkt alles bij Waterpoort Boys koek en ei en als dat zaterdag ook in de bovenkamers van de spelers het geval is, dan moet het begin van de tweede periode toch even succesvol zijn als de afsluiting van de eerste.

Sleat – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 24 november 2018 – 14.30 uur

​Sportpark ‘t Krudfjild – Sloten

Soms heeft men het gevoel dat Sneek Wit Zwart ZM elke wedstrijd enige tijd nodig heeft om op gang te komen. Dat verschijnsel dat bij “oudjes” overigens geen onbekend fenomeen is, openbaarde zich al eerder. Ook afgelopen zaterdag tegen Nagele kwam de boot van Boot pas na rust op stoom en vond men na een 2-0 achterstand in het tweede bedrijf alsnog het slot van de deur.

Over Sloten gesproken. Sleat is zaterdag voor Sneek Wit Zwart ZM de volgende halte op de reis door de vierde klasse. Zoals in de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen Waterpoort Boys al werd vermeld, klopte Sleat nadat men jaren achtereen in de vijfde klasse uitkwam, de voorbije jaren al diverse keren op de deur van de vierde klasse. Die deur ging uiteindelijk in het seizoen 2016-2017 definitief open en sindsdien doen vierdeklassers weer het sportcomplex aan de Spanjaardsdijk aan. In dat succesvolle seizoen stuitten beide ploegen overigens ook op elkaar en nadat Sneek Wit Zwart ZM op eigen terrein de latere kampioen nog met 3-1 klop gaf, moest men in april 2017 in Sloten in Sleat hun meerdere erkennen (3-0).

In het eerste seizoen in de vierde klasse resulteerden de wedstrijden op het hogere niveau nog in een scenario van hangen en wurgen en had Sleat uiteindelijk de herkansing nodig om de plek zeker te stellen. Daar leek het dit seizoen aanvankelijk ook weer op uit te draaien, want na vijf confrontaties had de ploeg van trainer Douwe Zeldenrust nog maar drie punten vergaard. In de voorbije weken won Sleat echter van zowel SC Bolsward, Nagele als SC Creil en met twaalf uit acht nemen de withemden momenteel de vijfde plek in. Qua resultaat is Sleat in een klasse waarin Waterpoort Boys, Sneek Wit Zwart ZM. QVC en Tollebeek voorlopig de toon zetten, momenteel dan ook “the best of the rest”.

Die informele titel kwam zo bleek in de thuiswedstrijd tegen Waterpoort Boys, vooral met countervoetbal tot stand. In die wedstrijd trokken de Snekers weliswaar aan het langste eind, maar door snelle tegenstoten werd het Sneker bolwerk toch een paar keer aan het wankelen gebracht. De halte Sleat is voor Sneek Wit Zwart ZM dan ook zeker niet het meest eenvoudige perron en vooral niet als de “ZET EM-Express” zoals afgelopen zaterdag met de nodige vertraging vertrekt. “Conducteur” Niels Boot zal dan ook tijdig op zijn fluitje moeten blazen om zijn formatie wakker aan het vertrek te krijgen, maar als dat gebeurt dan schatten we de Sneker locomotief toch net iets sterker in dan het Sloter boemeltje.

Black Boys – De Wâlden

Zondag 25 november 2018 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys leeft bij de gratie van echte clubmensen en afgelopen zondag mocht de club aan dat rijtje weer een naam toevoegen. Richard Venema die jaren geleden vanwege een hardnekkige blessure de keepershandschoenen al aan de wilgen had gehangen, hielp de Zwartjes tegen FC Harlingen uit de brand en trok ondanks zijn fysieke ongemak als vervanger van de zieke Sander de Vries het tenue met nummer één aan.

Dat optreden dat noodzakelijk was omdat de beoogde reservekeeper tot op heden zijn gezicht nog niet aan de Thomas Zandstrastraat heeft laten zien, leverde de Zwartjes één punt op en daarmee doorbrak Black Boys toch een beetje de negatieve spiraal uit voorgaande weken, toen de formatie van trainer Lars Niemarkt met zichzelf worstelde en qua voetbal dicht tegen de armoedegrens aanzat.

Met FC Harlingen troffen de “All Blacks: overigens wel een opponent waartegen men dit seizoen de punten moet halen en komende zondag doet met De Wâlden een vergelijkbare tegenstander het Schuttersveld aan. Dat is echter zeker geen garantie voor succes, zo bleek vorig seizoen. In Damwoude verloor Black Boys toen met het kleinst mogelijke verschil, al was men toen zeker niet kansloos. Thuis was het echter “different cook” met dien verstande dat een strafschop bij een 0-2 stand voor een wending had kunnen zorgen. Die ommekeer kwam er echter niet en uiteindelijk verscheen er een 1-3 eindstand op het wedstrijdformulier, waarbij de huidige Black Boys-trainer in blessuretijd de spreekwoordelijke eer redde.

De Wâlden behaalde in het seizoen 2016-2017 na een nek aan nek-race met Sint Jacob, Blue Boys en Houtigehage de titel en maakt derhalve sinds vorig seizoen zijn opwachting in de vierde klasse. Die klasse is niet helemaal onontgonnen gebied, want eerder rook de club ook al eens aan dat niveau. Die expeditie eindigde toen al na één seizoen en vorig jaar leek het die kant weer op te gaan. Dankzij een sterk eindschot wist men evenals Black Boys de nacompetitie te vermijden en werd de uitnodiging tot het spelen van duels om lijfsbehoud uiteindelijk naar een ander adres verzonden.

Dit seizoen staan beide clubs vooralsnog wel in dat adressenbestand. De ploeg van trainer Wim Huizing staat namelijk tiende en heeft met zeven punten drie meer dan de Snekers die voorlaatste staan. Van die zeven werden overigens vier in de laatste vier wedstrijden behaald. Die remises (twee keer 1-1 en twee keer 0-0) doen vermoeden dat de “All Blacks” te maken krijgen met een opponent die het accent op de verdediging legt en van daaruit probeert toe te slaan. Hoewel De Wâlden dit seizoen nog maar zeven keer wist te scoren en de Snekers absoluut het grootste belang bij een overwinning hebben, luidt ons advies toch om niet met de oogkleppen op blind naar voren te rennen en om vooral met oog voor de organisatie te werk te gaan. Met andere woorden, men zal geduld moeten hebben maar als men dat weet op te brengen, dan met Black Boys toch in staat zijn om de negatieve spiraal weer een stukje verder om te buigen.

