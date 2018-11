Binnensportdag Thomas van Aquinoschool in Sneek

Sneek- Vanochtend was de jaarlijkse binnensportdag voor de kinderen van de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Om half 9 startte de dag met een dansopening van Especial Care. De kinderen gingen daarna in gemixte groepen langs alle onderdelen.

De onderdelen waren zeer verschillend; zo was F&F aanwezig voor een karateles, Especial Care verzorgde een dansonderdeel en Turnstad Sneek verzorgde een FreeRunning onderdeel. Verder werden er balspelen gespeeld, werd er gesjoeld en moesten de kinderen samenwerken met bamboestokken om een toren te bouwen.

Om kwart voor 12 werd de dag afgesloten door Jorrit Pruiksma met een workshop emmer drummen. Al met al een prachtige sportieve ochtend!