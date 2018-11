Sneek- Komende zaterdag is het weer tijd voor een gezellige 90’s party in Café Neighbours. Ninetees DJ’s Jelmer en Tomas stappen achter de draaitafels om je voorzien van de lekkerste muziek uit die tijd! Een gezellige avond uit voor jong en oud onder het genot van een frissen cocktail, biertje of een ander drankje!

We beginnen de avond rond 23.00 uur en de entree is gratis! ( 18+)