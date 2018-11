Wefabric deelt gratis blogs uit

Sneek- Wefabric – het web- en marketingbedrijf uit Sneek – voert tot 31 december een blogactie uit. Bedrijven in Friesland die nog weinig met marketing doen kunnen vanaf heden een gratis blog bij Wefabric aanvragen.

Svea Reekers, marketingadviseur bij Wefabric: ‘Wij vinden bloggen niet alleen maar heel leuk om te doen, máár het is ook nog eens heel belangrijk. Echter, het nadeel is dat bloggen veel tijd in beslag neemt, en die tijd hebben veel bedrijven niet. Met deze blogactie geven wij Friese ondernemers de gelegenheid om hun bedrijf beter op de kaart te zetten’’.

Waarom bloggen?

Wat de meeste bedrijven niet weten is dat bloggen erg waardevol voor hen is. Door blogs op de website te plaatsen wordt je gezien als expert en het onderscheidt je bedrijf van de concurrent. Ook zorgen blogs voor een betere bekendheid, meer websitebezoekers en een stijgend aantal leads. Het doel van de actie is om meer bedrijven kennis te laten maken met dit effectieve marketingcommunicatiemiddel. De gratis blog is aan te vragen op: www.wefabric.nl/gratisblog.

Specialist in web- en marketing

Wefabric is gespecialiseerd in web- en marketing. De webdevelopers en marketingspecialisten van Wefabric bieden ondernemers praktische oplossingen en ontwerpen professionele websites naar de meest moderne maatstaven. Daarnaast kunnen ondernemers hier terecht voor een consistente inzet van onder andere social media en blogs.