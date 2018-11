Verhalenfestival Balk – Het laatste evenement van LF2018!

Balk-Wist je al dat het állerlaatste evenement van LF2018 in Balk gehouden wordt? Het gaat om de 10e editie van het Verhalenfestival langs de Luts op 28 december a.s. Zorg er voor dat je het niet mist want het belooft een héle speciale avond te worden! Balk is als kleine nederzetting ontstaan aan het riviertje de Luts en is groot geworden door de boterhandel. Langs de Luts, die nog steeds door het dorp stroomt, staan prachtige monumentale boterkoopmanshuizen. Elf huiskamers langs de Luts veranderen speciaal voor het verhalenfestival voor één avond in kleine theaters.

Het thema van het verhalenfestival 2018 is ‘De Ziel van het Land’. In de verhalen die verteld worden komt de kern van wat ons als mensen beweegt en verbindt aan de orde. Op heel diverse wijze. De verhalenvertellers nemen je mee, onder begeleiding van muzikanten, naar een unieke wereld. Een wereld van fantasie en echt gebeurd, soms zichtbaar maar vaak ook verborgen, van vroeger en nu, alledaags en bijzonder. Natuurlijk is er ook tijd voor gluhwein, warme chocolademelk en bijpassende hapjes rondom het knappend houtvuur. De avond wordt afgesloten met een mooie slotact in zalencentrum De Treemter.

Artiesten die hun bijdrage gaan leveren zijn: Jantien de Boer, Bram van der Vlugt, Carolina Visser, Remolino en nog véél meer!

Er is ruimte voor maximaal 300 bezoekers. Wees er dus op tijd bij!

Kaarten zijn tot en met 30 november te koop via de site van Leeuwarden Fryslân 2018: https://bit.ly/2FvmiaR. Vanaf begin december zijn de kaarten te koop bij Eriu Natuurvoedingswinkel in Balk. De toegangsprijs is EUR 12,50.