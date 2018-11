Tien jaar Fries Mannen Ensemble met sopraan Judith Sportel

Sneek- Het Fries Mannen Ensemble o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens houdt op zondagmiddag 9 december om half 4 zijn jubileumconcert in de Doopsgezinde kerk te Sneek met als gast de bekende sopraan Judith Sportel (foto) uit Hoogeveen. Alles zal plaatsvinden in de kerstsfeer! Het 11 man tellende koor werd in november 2008 opgericht door Koop Lammertsma en de dirigent. Sinds die tijd heeft het koor meer dan 200 optredens verzorgd in noord-Nederland. Zo’n 100.000 euro ging naar goede doelen. Collectes, giften en opbrengsten van 4 verschillende CD’s zorgden hiervoor.

Het grootste deel van de gelden ging naar “hun meisjesschool” op Sri Lanka, waar kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar worden begeleid. Veelal zijn deze meisjes verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Zij krijgen eten, onderwijs en speciaal op hun problemen afgestemde vorming en opvoeding. Ook andere goede doelen werden in het afgelopen decennium gesteund, o.a. de Voedselbank en de Schuilplaats in Sneek; voor de Trijntje Beimersstichting werd een ambulance ingericht met medische hulpmiddelen etc.

Het Fries Mannen Ensemble is in wijd verbreide kring een graag gehoorde en geziene gast!

Het repertoire is die van geestelijke muziek en lichtklassieke werkjes. De arrangementen en teksten zijn hoofdzakelijk van Jan Brens. Vorig jaar werden de mannen plus pianist Jan Moens voorzien van een nieuw uniform, beschikbaar gesteld door een ondernemer uit Zuidwolde.

Judith Sportel was reeds meerdere keren gast bij het ensemble; ook werkte zij mee aan één van de uitgebrachte CD’s. Op deze jubileummiddag zal zij een aantal solo’s zingen met haar vriend/musicus Jimco Zijlstra op de piano. Jimco is o.a. dirigent van het Harderwijks Mannenkoor en het Nederlands Concert Mannenkoor. Zowel Judith als Jimco zijn afgestudeerd aan de conservatoria van resp. Zwolle en Den Haag.

Het Fries Mannen Ensemble is een solistenkoor. Diverse leden, afkomstig uit de wijde omgeving van Sneek, komen solistisch aan bod. Men repeteert in de kerkzaal van zorgcentrum de “Ielânen”.

Er zal verder een zeer gevarieerd programma worden uitgevoerd, eveneens in combinatie met solisten, koor, piano en orgel. De entree is gratis; wel is er een collecte voor hun goede doelen! Kom vroeg, want vol is vol!