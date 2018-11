Theater Sneek programma week 48

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

ISH Dance Collective met Listen up!

Pssst! Luister eens! Jij bent toch zo goed in keuzes maken? We zien je wel hoor. Speltbol of kapsalon, de fiets of de tram, freelance of loondienst. Jij kan dat, echt supergoed van je. Durf je het ook op grotere schaal? Echte verantwoordelijkheid voor de grote zaken des levens? Ben je dan ook dapper genoeg om de consequenties te dragen?

Beatboxer, stemkunstenaar en super-ISHer Abdelhadi Baaddi ontwerpt een interactieve theatervoorstelling in de vorm van een hoorspel. Eentje zoals je die vroeger op de radio hoorde. Abdel is geïnspireerd door het bekende hoorspel op de radio in 1968 ‘War of the Worlds’.

In ‘Listen Up!’ wordt al het geluid live geproduceerd door drie stemkunstenaars en zijn de keuzes van het publiek bepalend voor het verloop van de voorstelling. Versterkt door vooruitstrevend 4D geluid zullen vocale soundscapes, effecten en muzikale composities het decor zijn van een uitdagende voorstelling vol vragen. Wat als jij het voor het zeggen had? Hoe zou de wereld eruitzien? Weet je echt zeker dat je deze keuze wilt maken?

Muziek // di 27 november // 20.15 uur // €17,50 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Thomas Acda met Motel (try-out)

Reikhalzend kijken we uit naar de eerste solovoorstelling van Thomas Acda (foto). Het idee broeit al sinds de beëindiging van het succesvolle duo Acda en de Munnik. Maar eerst regisseerde Thomas twee films, schreef hij een boek en de liedteksten en muziek voor de musical ‘De Marathon’ en vervulde het afgelopen theaterseizoen de hoofdrol in de met sterren overladen musical ‘Fiddler on the roof’. Hij ontving voor beide musicals een musical award waaronder die voor de beste acteerprestatie (‘Thomas Acda ontroert’).

Nu is hij terug op het toneel met de langverwachte eigen, muzikale cabaretvoorstelling, samen met gitarist David Middelhoff. Thomas Acda solo.

Met verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood. Over hoe we met vallen en opstaan proberen invulling te geven aan ons leven.

Cabaret // vr 30 november en za 1 december // 20.15 uur // €25.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Buurman & buurvrouw vieren Sinterklaas 3+

Het is winter. De bloementuintjes liggen er kaal bij. Gelukkig komt Sinterklaas er bijna aan. Buurman heeft dit jaar wel een heel lang verlanglijstje. Buurvrouw maakt een mooie sneeuwpop en samen zingen ze liedjes en zetten hun schoen! Dan valt de krant in de bus en daarin staat te lezen dat mensen met grote voeten geen schoen meer mogen zetten. Het wordt allemaal te duur voor Sinterklaas. Wat gaat Buurman, met maat 46 hier aan doen?

Een vrolijke, originele sinterklaas-voorstelling met veel muziek en weinig woorden voor de hele familie. Het echte Sneker Sinterklaasfeest i.s.m. Sint Nicolaas commissie Vereniging Ondernemend Sneek.

Familievoorstelling // zo 2 december // 13.00 uur en 15.00 uur // €5.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400