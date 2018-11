Pinnen in Makkum weer mogelijk

Makkum- In Makkum is er vanaf dinsdag 20 november weer een geldautomaat aanwezig. De geldkiosk is gerealiseerd nabij het parkeer terrein bij de Jumbo in Makkum. In deze kiosk zijn een geldautomaat en een seal-bag-automaat (voor het ‘zakelijk’ storten) geplaatst. Meer dan een jaar geleden werd de geldautomaat aan de Kerkstraat abrupt gesloten wegens hoge veiligheidsrisico’s.

Sindsdien lukte het maar niet om een geschikte locatie te vinden. De Ondernemersvereniging Makkum, Vereniging van Bedrijven Makkum, het Plaatselijk Belang Makkum en de Rabobank hebben zich maximaal ingezet om een goede en veilige plek in het dorp te vinden voor deze nieuwe geldautomaat.

“Diverse voorstellen voor een geschikte locatie van onze kant hebben het bij de gemeente niet gehaald, ook hadden we te maken met zeer strenge veiligheidseisen”, aldus Pieter Haanstra (regiodirecteur Bolsward e.o.) van de Rabobank. “We zijn allemaal ontzettend blij dat er nu uiteindelijk een goede plek gevonden is en de Makkumers en haar tienduizenden toeristen weer over contant geld kunnen beschikken.”