Ma in Marne Theater

Bolsward – De makers van LEEF! en PAAZ brengen met Ma een liefdevol portret van een moeder in de woorden van haar zoon. Zijn dilemma’s, angsten én moederliefde worden vertolkt door Loek Peters. Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon voor zijn moeder? De tragikomische solovoorstelling ‘Ma’ is gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis.

Gratis inleiding

Voorafgaand aan de voorstelling Ma vindt een inleiding plaats door een dramaturg, die meer zal vertellen over de inhoud en achtergrond van de voorstelling. Waar gaat Ma over? Waarom koos Solo Stories dit boek, van Hugo Borst, om een voorstelling van te maken? Wat heeft de acteur met het thema van de voorstelling? Na afloop van de inleiding is er ruimte voor het stellen van vragen.

Loek Peters – Ma (boek Hugo Borst)

Datum: donderdag 29 november

Aanvang inleiding: 19.30 uur

Aanvang voorstelling: 20.15 uur

Locatie: Marne Theater, Schoolstraat 1, Bolsward

Reserveren: Gysbert Japicxhûs, 0515 573990 ynfo@gysbertjapicx.nl.

Info: www.boog-bolsward.nl