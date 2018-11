Later wat regen of natte sneeuw

Sneek-Vandaag een guur weertype. Het is bewolkt en vooral later vandaag kan hieruit wat regen of natte sneeuw vallen. Veel zal het niet zijn, berekening is 0 tot 1 mm voor deze regio. De oostelijke wind maakt het wel koud voor het gevoel, dit ondanks de temperatuur 4 graden als maximum gaat aanwijzen. De wind is matig tot (vrij) krachtig op het Sneekermeer.

Vanavond eerst wat neerslag, later droog met opklaringen. De temperatuur daalt tot dichtbij het vriespunt.

Woensdag zien we weer het zonnetje, staat er iets minder wind uit oost en wordt het opnieuw zo’n 4 graden.

In de nacht naar donderdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Donderdag zelf verloopt wisselend bewolkt. Het wordt zo’n 4 a 5 graden, dit bij een meest matige oostelijke wind.

De dagen daarna zien we de temperatuur nog iets stijgen, is er op vrijdag aardig wat zon, zaterdag en zondag verlopen meest bewolkt.