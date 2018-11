Kijnaphat zoekt per december een gastgezin in Sneek

Sneek- Kijnaphat uit Thailand woont al sinds augustus in Nederland en gaat naar het RSG Magister Alvinus in Sneek. Hij neemt hier deel aan zijn Nederlandse uitwisselingservaring via het High School Holland programma van Travel Active. Kijnaphat verblijft op het moment in een gastgezin, maar daar kan hij helaas niet de rest van zijn uitwisselingsperiode blijven. Wij zijn daarom per december op zoek naar een gastgezin die hem een warm thuis wil bieden en die het leuk lijkt om kennis te maken met een andere cultuur. Kijnaphat blijft tot het eind van dit schooljaar in Nederland.

Maak kennis met Kijnaphat:

Hallo, Mjjn naam is Kijnaphat, mijn familie en vrienden noemen me “Ja”, wel zo makkelijk. Ik woon in Nonthaburi, dat ligt in Centraal Thailand. Ik woon daar met mijn vader Ravi, hij is 45 en werkt als ingenieur, mijn moeder Kavita, zij is ook 45 en is thuis, ze houdt erg van koken en mijn zus Sasitheraporn, ze is 13. Wij gaan beide naar dezelfde school. Wij zijn een sportief gezin, we gaan regelmatig samen joggen en we maken wandelingen in de Nationale Parken. We gaan ook samen regelmatig naar de film.

Ik speel zelf fanatiek zaalvoetbal, ik sta op goal! Verder houd ik van muziek, ik speel zelf drums in een bandje met mijn vrienden en ik luister veel naar muziek. Linkin Park is mijn favoriete band. Had ik al verteld dat ik ook veel fiets, best handig wanneer ik in Nederland ben. Ik ga naar school in Bangkok.

Ik zit nu in grade 9. Sinds grade 1 zit ik al met dezelfde vrienden in de klas. Mijn school doet veel aan drama, sport, muziek en veldwerk. Ik vind wiskunde het leukste vak, want daar kan ik later elektrotechniek mee gaan studeren, net als mijn vader.

Ik heb Nederland gekozen voor mijn uitwisselingsjaar omdat Nederland een tolerant land is waar veel culturen samenleven. Ik kijk er naar uit om veel nieuwe ervaringen op te doen en de Nederlandse taal te leren. Ik realiseer me dat ik me aan zal moeten passen en dat ik flexibel moet zijn om mijn jaar in Nederland te laten slagen, daar ga ik heel hard mijn best voor doen.

Gastgezin worden voor Kijnaphat?

Veel gastgezinnen die deelnemen aan het programma zijn nieuwsgierig naar de leefgewoonten van iemand uit een ander land of vinden het leuk om ook hun eigen kinderen een stukje buitenlandse cultuur mee te geven. U draagt bij aan een onvergetelijke ervaring voor uw gezin, maar ook voor de student die zijn/haar eigen horizon enorm verbreedt. Tijdens het verblijf in Nederland staan de studenten en gastgezinnen onder begeleiding van een regio coördinator van Travel Active.

Meer informatie?

Lijkt u het leuk om kennis te maken met de Thaise cultuur en de wereld in huis te halen?! Dat kan! Neem dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met Travel Active via: 020 737 2062 of stuur een e-mail naar: highschoolholland@travelactive.org Op de website www.travelactive.nl/high-school-holland vindt u meer informatie over het worden van gastgezin.