Kerstconcert Harmonieorkest Euphonia Wommels en On the Move uit Sneek

Wommels- Op 15 december geeft het Harmonieorkest van Euphonia Wommels haar jaarlijkse kerstconcert. Het concert vindt plaats in de Martinikerk te Bolsward, aanvang 20:00 uur.

Het concert wordt gegeven in samenwerking met On the Move, het jeugdorkest van het Stedelijk Harmonieorkest uit Sneek. De jeugdleden van Euphonia spelen sinds 2018 bij dit orkest. On the Move bestaat uit ruim 50 jonge en enthousiaste muzikanten in de leeftijdsgroep van 10 tot 18 jaar. Zij geven regelmatig optredens, variërend van koffieconcerten tot deelname aan concoursen. De leiding van het orkest is in handen van Tseard Verbeek.

Het harmonieorkest, onder leiding van Rolf Verbeek, zal dit jaar naast een repertoire passend bij kerst, onder andere het Concertino voor fluit en orkest van Chaminade uitvoeren. De soliste is Margriet Bootsma, zij is afkomstig uit de eigen geledingen.

De kerk is open vanaf 19.00 uur. Entree 10 euro. Kinderen tot 12 jaar: gratis entree. Freonen ontvangen twee euro korting. Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij de filialen van De Echte Bakker Posthuma in Wommels, Bolsward, Sneek, en Scharnegoutum.