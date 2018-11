Empatec en SOPREMA gaan groene samenwerking aan

IJlst- Op vrijdag 16 november is de samenwerking tussen SOPREMA en Empatec officieel vastgelegd. Spreekwoordelijk werd de heggeschaar overgegeven aan de medewerkers van Empatec. SOPREMA, producent van waterdichtingsoplossingen en isolatiematerialen uit IJlst, laat met ingang van 1 december de werkzaamheden rondom de groenvoorziening en het onderhoud van het terrein uit uitvoeren door Empatec. Empatec biedt een werkplek aan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Denken aan het milieu

Voor SOPREMA zijn de medewerkers van Empatec vanaf december een toevoeging op het huidige personeelsbestand. Waar tot op heden de groenvoorziening en het terreinonderhoud uitgevoerd werd door eigen personeel, is het terrein binnenkort het domein van de gemotiveerde werknemers van Empatec. Hiermee laat SOPREMA zien dat MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) breed gedragen wordt binnen de organisatie. SOPREMA steekt haar tijd en energie in MVO vraagstukken die directe betrokkenheid hebben bij de productieactiviteiten. Zoals een goede omgang met werknemers en het milieu, maar ook met het algemene belang van de maatschappij. Jelle Johan Hoomans, plantmanager SOPREMA BV: “Dagelijks houden wij ons bezig met de maatschappelijke effecten van onze activiteiten. Onze fabriek in IJlst staat bijvoorbeeld dicht bij een woonwijk. Wij verplichten onszelf om hier continue bij stil te staan. Het belang van de maatschappij stemmen wij voortdurend af op onze bedrijfsbeslissingen.”

Empatec volgt Geert de Leeuw op

Het onderhoud en de groenvoorziening wordt al ruim 18 jaar uitgevoerd door Geert de Leeuw, als onderhouds-en timmerman. Hij is een markant gezicht op de locatie van SOPREMA. Na een dienstverband van 18 jaar is het eind december voor hem tijd om met pensioen te gaan. SOPREMA wenst Geert succes met zijn laatste werkdagen en veel plezier en geluk met de invulling van zijn ‘nieuwe’ vrije tijd. Tijd voor Empatec om het stokje van hem over te nemen.