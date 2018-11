Sneek- Paddy’s Day Off toert door de Noordelijke provincies met de muziekvoorstelling Brothers in Arms. Komend weekend spelen ze op vrijdagavond in Theater De Bres in Leeuwarden, op zaterdagavond in De Spylder in Warns en op zondagmiddag in Galerie Lytse Skientme in Koudum. Deze laatste voorstelling is uitverkocht, maar voor de voorstellingen in Leeuwarden en Warns zijn nog kaarten verkrijgbaar.