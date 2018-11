Overtuigende overwinning volleybalsters VC Sneek  

Sneek- De volleybalsters van VC Sneek wonnen met weinig moeite van TT Papendal-Arnhem. TTPA wist in een uitwedstrijd nog maar één setwinst te pakken. Ook nu werden de bezoekers zonder een setwinst naar huis gestuurd. De wedstrijd eindigde in 3-0 in het voordeel van VC Sneek.

De eerste set was VC Sneek sterker en werd de set gepakt in 25-17. In de tweede set leverde TTPA iets meer strijd, maar ook deze set werd door de thuisploeg binnengesleept: 25-18. Hierna was de wedstrijd gespeeld en bood de ploeg uit Arnhem amper nog weerstand. In 25-13 werd in de laatste set snel een einde gemaakt aan de wedstrijd.

Met deze overwinning staat VC Sneek nu op een 5e plek. Het is spannend in de subtop, want de nummer drie heeft slechts 2 punten meer. In de laatste 6 wedstrijden werden er 5 gewonnen, dus met de vorm zit het wel goed.

Bron: www.omropfryslân.nl