Museum en werkplaats Houtstad IJlst wint Vredeman de Vries-prijs

IJlst-De Vredeman de Vries-prijs 2018 is gewonnen door museum en werkplaats Houtstad in IJlst en architectenbureau Onix NL in Groningen. De prijs voor de mooiste architectuur werd zaterdag uitgereikt in museum Belvédère in Oranjewoud.

De jury noemt het museum een bouwwerk dat respectvol omgaat met de oude houtzaagmolen en de directe omgeving. In het juryrapport staat dat het de ultieme gebouwde vorm van mienskip is. Als beloning krijgen de opdrachtgever en de architect samen een bedrag van 5000 euro.

Er waren in totaal vijf genomineerden: naast Houtstad waren dat de Blokhuispoort in Leeuwarden, Nieuwbouwwoning en Atelier in Bartlehiem, Huis aan het Meer in Oudega (W) en Poortgebouw Nachttuin in Wier. De laatsten grepen net naast de prijs. De publieksprijs gaat dit jaar naar de nieuwbouw Parkhoven van VNL Architecten in Grou.

De Vredeman de Vries-prijs is een provinciale prijs die elk jaar wordt toegekend. Het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving.

