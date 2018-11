Merel Bosma tweede in cup marathon Haarlem

Haarlem- Zaterdagavond pakte Merel Bosma op kunstijsbaan Kennemerland in Haarlem een mooie tweede plaats in de vijfde cup marathon. Het peloton bleef de hele wedstrijd bij elkaar en een massasprint moest de beslissing brengen. Bosma is normaal gesproken niet de dame die de sprint af mag maken maar zet meestal MKbasics ploeggenoot Iris van der Stelt af. Nu kwam van der Stelt ten val toen de finale al in volle gang was en moest Bosma ook de laatste ronde vol door trekken. Helaas kwam Manon Kamminga uit Heerenveen haar nog voorbij in de laatste bocht. Aggie Walsma uit Bolsward kwam als zesde over de streep.

Bij de belofte beginnen Wessel Horlings uit Heeg en Gerben Gerbrandij uit Nijland zich steeds meer in de wedstrijd te mengen. Beide debutanten in de belofte divisie schaatsen voor Merito ploeg en hebben een paar wedstrijden nodig gehad om te wennen aan de hogere snelheid de wedstrijd over honderd ronden en het grotere peloton.

Op zondagavond schaatsten de regio rijders de derde wedstrijd op ijsbaan de Scheg in Deventer de derde wedstrijd van het seizoen. In de snelste groep C1 kwam Jan Gerbrandij uit Nijland als achtste over de streep. Gerbrandij pakte in een kopgroep een rondje voorsprong maar kon in de finale niet meedoen om de podium plaatsen.

In de master 1 groep greep Bas Ludemann net naast een podiumplaats. Met een kopgroep van vijf man pakte Ludemann een rondje voorsprong op het peloton. Helaas kon Ludemann het in de finale niet afmaken. In het klassement steeg hij naar plaats vijf.