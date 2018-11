Maisdoolhof Witmarsum goed voor 2.750 euro!

Witmarsum-Het maisdoolhof van S. Tolsma aardappelhandel te Witmarsum heeft 2.750 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag.

Het bedrag bestaat uit de inkomsten uit entree en de opbrengst van de maïs. De opbrengst is dit jaar zo goed als gelijk aan jaar. Op de Ronald McDonald Kinderhoeve kunnen kinderen met een beperking onbezorgd met hun ouders op vakantie. Daarnaast kunnen hier ouders overnachten wanneer hun zoon of dochter aan het revalideren is in het revalidatiecentrum Friesland dat zich naast de hoeve bevindt. Het mooie bedrag van € 2.750 zal worden besteed aan het realiseren van een tuin waar kinderen met een (meervoudige) beperking kunnen spelen.

Het stukje land voor het doolhof wordt beschikbaar gesteld door aardappelhandel S. Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragehandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het mogelijk dat het doolhof al weer voor de zeventiende keer geopend werd.