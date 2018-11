Kunstcentrum Atrium omgetoverd tot geur- en kleurrijke Flower Power Markt

Sneek – Zondagmiddag was de Flower Power Markt in Kunstcentrum Atrium in Sneek. Een markt waarbij (h)eerlijk lokaal eten, ruilen, delen & repareren, natuurlijke gezondheid, groen & zelfvoorzienend aan de slag en creatieve & kleurrijke levensstijl centraal stonden. In de vorm van workshops, lezingen en activiteiten was de markt vormgegeven tot een geur- en kleurrijke Flower Power Markt.

Met de geur van heerlijk eten, maar ook de geur van wierrook, de kleurrijke markt met designer & alternatieve kleding, eigenzinnige sieraden, vintage, handgemaakte producten en woonaccessoires, werd de bezoeker geïntroduceerd met de hippie idealen. Idealen die initiatiefnemer Aliëtte Miedema met dit project een stimulans wil geven.

Workshops zoals het maken van milieuvriendelijke kaarsen, haken, voelsteen maken, macraméketting met edelsteen knopen, yoga en dans, maar ook lezingen over Bach Bloesems en de Helende Kracht van Paarden liet de bezoeker de Flower Powertijd ervaren en beleven, zowel voor jong als oud.

Vanaf een uur of drie klonk vanuit het Bolwerk café de blues- en folkmuziek van de bevlogen performer Erik Ankoné. Met verhalen en avonturen over zichzelf en hoe zijn muziek tot stand wordt gebracht, vulde hij zijn optreden aan.

De Flower Power Markt wil mensen kennis laten maken met duurzame alternatieven en deze producten, gemaakt met respect voor mens en milieu, ook aanbieden. Ook het kennis laten maken met de voordelen van de deeleconomie is iets waar op deze markt aandacht aan wordt besteed.

Aniek van der Bijl