Judo Club Sato sterk in Frankfurt

Frankfurt- Sneker Judo Club Sato was afgelopen weekend actief in Duitsland op de Adler Cup in Frankfurt, het is een van de zwaarste toernooien in Europa. Drie judoka’s van Sato mochten hun kracht meten met judoka’s van andere Europese landen.

Judoka Ruben Walinga won het zilver in zijn gewicht klasse tot -34kg. Ruben verloor van een Russische judoka in de finale, die iets meer geluk had en zo de winst naar zijn kant trok.

Sem Walinga won twee partijen en verloor er ook twee. Mark Klokman begon zijn eerste dag uitstekend maar door een ongelukkige beslissing van de arbitrage sloot Mark de dag af zonder medaille.

Goud voor Ruben Walinga

Dag twee begon goed. Ruben Walinga haalde de finale en in finale won hij van een Tsjechische judoka met een mooie lage schouderworp. Goud derhalve voor Ruben! Mark Klokman begon weer uitstekend maar in de halve finale strandde Mark weer door dubieuze beslissing van de arbitrage en verloor hij zijn partij. Mark herpakte zich zelf en ging hard aan het werk voor de derde plaats en met succes. Dik verdiend deze bronzen plak, na zo veel pech.

Sem Walinga maakt de dag kompleet. Sem ging naar de klasse -17 jaar. Hier haalde Sem de finale met heel sterk judo. Helaas verloor Sem de finale van de kampioen van Duitsland. De heren hebben hard gevochten met prachtig judo in de finale, een topprestatie van onze judoka.