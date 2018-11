Filmhuis Sneek met The Insult

Sneek- Dinsdag a.s. speelt The Insult in Filmhuis Sneek, aanvang 20.00 uur in Cine Sneek. De dramafilm duurt 112 minuten. In The Insult leidt een incident tussen twee mannen tot een zaak van nationaal belang, waarin de Libanese burgeroorlog een schaduw op de hedendaagse maatschappij werpt. The Insult is internationaal omarmd door het publiek en won verschillende publieksprijzen. Voor zijn rol ontving Kamel El Basha op het filmfestival van Venetië de prijs voor Beste Acteur.

Politiek en religie verdelen een land waar de wonden uit het verleden nog lang niet geheeld zijn. Tijdens de renovatiewerken van een appartementsgebouw in Beiroet leidt een probleem met de waterafvoer tot een confrontatie tussen bewoner Toni en aannemer Yasser. Toni is een Libanese christen, Yasser een Palestijnse vluchteling. Als de ruzie uit de hand loopt door een belediging, worden beide mannen meegesleurd in een neerwaartse spiraal waarvan de draagwijdte veel verder reikt dan de grenzen van de rechtspraak.

CAST: Diamand Bou Abboud,Adel Karam,Rita Hayek,Kamel El Basha