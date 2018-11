Eerste prijs met lof en promotie voor fanfare Wilhelmina Easterein

Easterein- Fanfare Wilhelmina uit Easterein heeft zondag een eerste prijs met lof en promotie gehaald bij het concertconcours van de MBGF in Zutphen. Met de werken Poème Symphonique van Rob Goorhuis en Elegy I van Jacob de Haan haalden ze een score van gemiddeld 91.67 punten.

Als enige Friese orkest van het weekend begon Wilhelmina het optreden in de Hanzehof met het inspeelwerk Melting the Ice. Vervolgens maakte Wilhelmina met de twee concourswerken een goede indruk bij de jury, wat werd beloond met een eerste prijs met lof. Het optreden van Wilhelmina had een bijzonder tintje. Het was het laatste optreden onder leiding van dirigent Pieter Bosma. Hij begint aan een nieuwe uitdaging als dirigent van fanfare Oranje Grootegast. Wie de nieuwe dirigent van Wilhelmina Easterein wordt is op dit moment nog niet bekend.

Naast Wilhelmina deden dit weekend nog achttien muziekverenigingen met in totaal circa 950 muzikanten mee aan het concertconcours in de Hanzehof in Zutphen. De beoordeling van de orkesten was in handen van de juryleden Danny Oosterman, Tymen Botma en Arnold Span.

