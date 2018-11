Sneek- Zondagmiddag 25 november as treden de Boarnsjongers op in de Parkflat Stadsfenne, aanvang 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 uur. De BoarnSjongers is een gemengd koor onder begeleiding van 2 gitaristen. Het repertoire bestaat uit Friese en Engelstalige pop en folk nummers.