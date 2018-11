Sneek-Het weekend gaf ons koud zonnig herfstweer met in de nacht naar zaterdag lichte vorst. Afgelopen nacht is de bewolking vanuit Duitsland binnengekomen en verliep de nacht minder koud. Bewolking zal komende dagen overheersen en zal de zon het erg moeilijk krijgen. Vooral later op dinsdag en in de nacht naar woensdag zou hieruit wat lichte neerslag kunnen vallen, naast regen is ook sneeuw mogelijk. De temperatuur blijft deze week op een laag pitje, overdag 3 tot 5 graden, in de nacht dichtbij, tot rond het vriespunt.

Vandaag bewolking, ook wat zon, en bij een matige, vanmiddag af en toe een vrij krachtige noordoostelijke wind, wordt het 5 graden. Uit de bewolking kan er vanmiddag wat motregen vallen, stelt weinig voor.

Komende nacht bewolking, ook een enkele opklaring en dan daalt de temperatuur tot een 2 graden en is er vorst aan de grond.

Morgen een koude noordoost tot oostenwind, 4 graden en later op de dag is wat neerslag mogelijk, dit in de vorm van lichte regen/natte sneeuw.

Woensdag zo goed als droog, bewolkt, koude oostenwind, 3 graden als maximum. De dagen daarna ietsje minder koud overdag, in de nacht rond het vriespunt. Wel blijft het droog tot het weekend droog en zien we naast bewolking ook weer de zon.