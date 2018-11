ZET EM stelt na rust orde op zaken

Nagele – Het leek halverwege in en tegen Nagele een vervelend middagje voor de formatie van trainer Niels Boot te worden, maar na een 2-0 achterstand stelde Sneek Wit Zwart ZM in het tweede bedrijf door middel van treffers van Patrick Veenstra (2x), Geart Hiemstra en Age Hains Boersma orde op zaken. Voor Age Hains Boersma betekende die treffer een mijlpaal, want hij heeft nu behalve in de eredivisie in alle andere klassen waarin hij actief was, gescoord.

Op het hobbelige veld kwam de eerste activiteit deze middag van de zijde van de hekkensluiter, maar de solo langs vier Sneker verdedigers leverde dankzij doelman Van der Kamp uiteindelijk geen treffer op. Amper twee minuten later was de Sneker goalie echter kansloos, toen de bal op de rand van de zestien werd onderschept en hij oog in oog met Bart Prins kwam te staan.

Sneek Wit Zwart ZM dat met verzorgd voetbal de spitsen in stelling probeerde te brengen, ondervond daarbij de nodige hinder van het al genoemde veld. Niettemin kregen de Snekers al snel een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, doch de inzet van Geert Hiemstra werd door de doelman van Nagele onschadelijk gemaakt. Vervolgens regen de Sneker de corners aaneen, doch bij geen van die hoekschoppen werd iemand in scoringspositie gebracht, al dook Patrick Altenburg in die fase wel een keer alleen voor de doelman op. De van LSC 1890 overgekomen alleskunner werd echter afgevlagd en diezelfde speler ging na een klein half uur samen met twee medespelers opnieuw op de goalie af. Altenburg koos in die situatie echter voor eigen glorie en die kwam er uiteindelijk niet.

​Kort daarvoor moest Van der Kamp aan de andere kant aan de bak en belandde een inzet van Geert Hiemstra ruim naast de goal. Vervolgens lever een vrije trap van Sneker makelij ook niets op, waarna Patrick Veenstra nog een keer op de keeper stuitte en Rinke Hiemstra de rebound onbenut liet. De stand had toen al lang en breed een ander aanzien kunnen hebben, maar de ploeg uit de Waterpoortstad was (te) slordig in de afwerking en kreeg daarvoor niet veel later de rekening gepresenteerd. Na een dieptepass kon de wit-zwarte defensie een lob van de thuisclub nog net tot hoekschop verwerken, maar uit die corner werkte Sander Koene de bal voor de tweede keer achter Van der Kamp (2-0).

Kort na rust kreeg Rinke Hiemstra na voorbereidend werk van Altenburg tot twee keer de bal niet langs de keeper, maar nog geen twee minuten later was de aansluiting door toedoen van Patrick Veenstra alsnog een feit. Vanaf dat moment kwam de thuisclub er niet meer aan te pas en nog geen zes minuten later bracht Geart Hiemstra zijn ploeg verdiend langszij, waarna de inmiddels ingevallen Age Hains Boersma voor de hiervoor al genoemde mijlpaal zorgde. Met die mijlpaal zette “Boom Boom” Sneek Wit Zwart ZM op de “Siegerstrasse” waarna Patrick Veenstra tien minuten voor tijd met zijn tweede van de middag die hobbelige straat helemaal plaveide.

​Sneek Wit Zwart ZM dat komende zaterdag bij Sleat op bezoek gaat, steeg door deze overwinning in de vierde klasse A naar plek twee en heeft actueel twee punten minder dan het leidende Waterpoort Boys dat gisteren de eerste periodetitel binnen haalde.

Nagele – Sneek Wit Zwart ZM 2-4 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Bart Prins (3.), 2-0 Sander Koene (42.), 2-1 Patrick Veenstra (51.), 2-2 Geart Hiemstra (57.), 2-3 Age Hains Boersma (65.), 2-4 Patrick Veenstra (81.)

​Scheidsrechter: A. Albada

Gele kaart: Thijs Goes (Sneek Wit Zwart ZM,

​Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Marten van der Kamp, Jesse Lee Staalsmid, Thijs Goes, Jorn Popma, Justin Rienks, Daniël Bennik, Geart Hiemstra, Rinke Hiemstra, Patrick Altenburg, Jes[er Zijlstra en Patrick Veenstra

Foto’s door: Nico Altenburg

Bron: http://pengel.weebly.com/