Wéé Péé Béé pakt titel zonder veel zweetdruppels

Sneek – Het leek wel, of er voor de gasten uit de Noordoostpolder helemaal niets op het spel stond, want Tollebeek speelde zeer behoudend en wekte niet een moment de indruk dat men voor de eerste prijs van het seizoen streed. Die viel uiteindelijk dan ook Waterpoort Boys ten deel en dat was gelet op het armetierige verweer van de gasten niet meer dan terecht.

Waterpoort Boys was niet alleen de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar begon ook veel beter dan de gasten. Nadat een eerste aanzet van de Snekers nog wegens buitenspel werd teruggefloten, kreeg Patrick Bles na voorbereidend werk van Romano Pasveer en Ron Huitema de eerste grote mogelijkheid. De inzet van de middenvelder verdween echter over de vijandelijke veste, waarna een één-twee tussen Richard Hamstra en Stefan Kroon in het zicht van de haven strandde. De druk van Waterpoort Boys resulteerde echter niet in een lading kansen, al mochten de mogelijkheden die Bles na een hoekschop en na een actie van Andy de Vries kreeg, wel in die categorie worden geschaard.

Tollebeek dat niet onder die druk vandaan kwam en de bal steeds snel weer inlverde, liet pas na 26 minuten de eerste dreiging noteren, al was het schot uiteindelijk een gemakkelijke prooi voor doelman Stefan Rijpkema. De Sneker goalie had tot dat moment nog weinig te doen gehad, maar bij zo’n beetje zijn tweede optreden zag het er aan Sneker zijde niet al te best uit. Nadat Jordi Heerings kort daarvoor de bal al een keer in de voeten van een tegenstander had geschoven, haperde de geel-blauwe buitenspelval bij een diepe bal, waarna Rijpkema uit zijn doel kwam en Lars Sipma de bezoekers met een lob tegen alle verhoudingen in op voorsprong zette.

Het antwoord liet echter niet lang op zich wachten, want amper twee minuten later kreeg Waterpoort Boys op rechts en op de rand van de zestien een vrije trap die door Andy de Vries magistraal over de muur en achter de kansloze Jasper Nooren werd gekruld (1-1). Even later verzond Richard Hamstra vanaf rechts een voorzet die uiteindelijk bij Marcel Hempenius terecht kwam, doch diens inzet werd ternauwernood nog tot hoekschop verwerkt. Vervolgens leverde een vrije trap niks op, waarna Stefan Kroon, de uitblinker aan Sneker zijde, met een goede ingreep voorkwam dat Tollebeek in de omschakeling voor gevaar kon zorgen.

Na de thee veranderde het spelbeeld niet of nauwelijks, al speelde Waterpoort Boys toen ook minder dan voor rust. Niettemin kreeg de thuisclub in het tweede bedrijf nog een aantal mogelijkheden, doch het vizier van de Sneker frontsoldaten stond niet op scherp. Zo had doelman Nooren weinig moeite met een schot van Andy de Vries, terwijl een poging van Patrick Bles evenals even later een hernieuwde inzet van De Vries te ruim bemeten was.

Waterpoort Boys hinkte toen toch een beetje op twee gedachten en twijfelde tussen het zeker stellen van de periodetitel en de jacht op de overwinning. Niettemin legde trainer Janco Croes met Mohammed Hasan Arsandar voor de ietwat statische Jesse Frolicht zijn joker op tafel en dat aan de andere kant een bal achter de defensie voor enige onrust zorgde en Jordi Heerings nog “een momentje” kemde, leek de invaller met een actie oo de achterlijn voor enige reuring te zorgen. De bal was echter over de achterlijn geweest en werd even alter bij een voorzet van Arsandar in opperste paniek over dezelfde achterlijn gewerkt. Die hoekschop leverde evenals even later een voorzet van Romano Pasveer niet op en derhalve bleef het bij 1-1.

Daarmee was het eerste prijsje van het seizoen voor de Wéé Péé Béé. Dat eerste prijsje werd zonder al te veel zweetdruppels op het voorhoofd binnengehaald, want zowel de intenties als het weerwerk van de gasten waren simpelweg onvoldoende om de Snekers echt in problemen te brengen.

Waterpoort Boys – Tollebeek 1-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 :Lars Sipma (29.) 1-1 Andy de Vries (31.)

Scheidsrechter: J.K. Wiersema

Gele kaart: Patrick Bles, Jesse Frolich (Waterpoort Boys)

​Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Marcel Hempenius, Jordi Heerings, Tim van der Werf, Stefan Kroon, Andy de Vries, Ron Huitema, Patrick Bles, Romano Pasveer, Jesse Frolich (70. Mohammed Hasan Arsandar) en Richard Hamstra

Foto’s door: Ettie van der Meulen-Vermaning.

Bron: http://pengel.weebly.com/