Visser’s tweede goed voor periodetitel

Oude Pekela – Sneek Wit Zwart dat in voorgaande uitwedstrijden nogal wat moeite had om punten te vergaren, had in Oude Pekela uiteindelijk geen kind aan Noordster. Bijna een helft lang wisten de Groningers de Snekers bij te benen. Toen brak de formatie van trainer Germ de Jong via Kevin Huitema de ban, waarna de Snekers via Gerben Visser (2x) en Joram Smits het karwei zakelijk wisten te klaren en uiteindelijk na een duik in de reglementen met de periodetitel op zak de terugreis mochten aanvaarden.

De wedstrijd in Oost Groningen begon overigens een kwartier later en dat gold min of meer ook voor Sneek Wit Zwart, al duurde de vertraging in het geval van de Snekers bijna een helft. Op slag van rust bezorgde Kevin Huitema de Snekers echter een smakelijk bakkie, waarna de Sneker boot in de tweede helft echt op stoom kwam. Zeven minuten na het zoet en lekkers verdubbelde Gerben Visser namelijk de marge, waarna Joram Smits dik tien minuten later de 0-3 liet noteren. Daarmee was de wedstrijd beslist en al helemaal, toen Visser met zijn tweede van de middag naar later bleek niet alleen de eindstand op 0-4 bepaalde maar met die goal de Snekers ook de periodetitel bezorgde.

​Omtrent die titel verkeerde men na afloop overigens nog even in het ongewisse, omdat Sneek Wit Zwart en v.v. Emmen zowel qua punten als qua doelsaldo gelijk waren geëindigd. Raadpleging van het handboek competitiezaken wees echter uit dat de titel op basis van het aantal gescoorde doelpunten (+1) mee naar de Waterpoortstad ging en dat leidde ietwat verlaat toch nog tot een klein feestje. Ook op weg naar het grote feest deed Sneek Wit Zwart dus goede zaken, want de Snekers verzekerden zich niet alleen van het toetje om promotie naar de Hoofdkasse, maar betreden komende zondag wanneer men opnieuw in het oosten van Groningen en wel in Winschoten bij WVV op bezoek gaat, het veld als koploper van de eerste klasse F.

Noordster – Sneek Wit Zwart 0-4 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (44.), 0-2 Gerben Visser (52.), 0-3 Joram Smits (63.), 0-4 Visser (78.)

Scheidsrechter: M. Boekholt

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Klaas Boersma, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen, Melle Kuipers, Kevin Huitema, Harvey de Boer, Kees Noordmans, Tarik Bourakba, Gerben Visser en Joram Smits

Foto’s door: v.v. Sneek Wit Zwart

Bron: http://pengel.weebly.com/