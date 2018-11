ONS Sneek vergeet hoek uit te delen

Hoek – Na een moeizame eerste helft dicteerde ONS Sneek in Hoek na rust het gebeuren. Nadat Kyle Doesburg de thuisclub in de eerste helft vanaf de stip op voorsprong had gebracht, kwam de formatie van trainer Paul Raveneau na rust sterk terug, maar vergat men om de thuisclub de definitieve hoek toe te dienen, waarna de al genoemde Doesburg de Snekers toch nog een vervelende terugreis bezorgde.

Trainer Dennis de Nooijer had zijn ploeg ten opzichte van het treffen met DVS ’33 Ermelo op vier plaatsen gewijzigd en ook zijn collega had een verandering in petto, al was diens ingreep met Martijn Barto voor Michael Lanting minder ingrijpend. Met die ingreep kreeg ONS in het eerste bedrijf nauwelijks greep op de opponent en de thuisclub kreeg na twee minuten op een aantrekkelijke plek een vrije trap. De inzet van Zinho Cherqui draaide gevaarlijk richting de rechter bovenhoek, maar doelman Barry Ditewig wist samen met zijn defensie de 1-0 te voorkomen. ONS Sneek snakte vervolgens naar adem en dat deed Serge Fatima ook, toen hij schot van Requilli Vandepitte blokte. Fatima kon na behandeling verder en zag vervolgens, dat een voorzet van Ruben de Jager door alles en iedereen werd gemist en dat een schot van Gianni Tiebosch over de Sneker goal verdween.

​Na iets meer dan een half uur spelen kapte Rik Impens links in de zestien Serge Fatima uit, waarna de verdediger zich vergreep en Ditewig door Kyle Doesburg de verkeerde hoek werd ingestuurd (1-0). Diezelfde Doesburg ging even later maar net onder een voorzet door en daarmee bleef ONS een grotere achterstand bespaard. Die achterstand verdween overigens kort voor rust bijna van het bord, maar Yumé Ramos werd bij zon beetje de enige Sneker aanval ten onrechte wegens buitenspel een halt toegeroepen.

​Na de wisseling van speelhelft riep ONS dat overschakelde op een meer offensieve speelwijze de Zeeuwse offensief een halt toe en dat resulteerde in een aantal mogelijkheden. Een inzet van Nick Kuiper verdween echter net naast, terwijl Ramos en Jelle de Graaf in kansrijke positie doelman Jordi de Jonghe op hun weg vonden. Die doelman moest in de 57ste minuut echter het antwoord schuldig blijven, toen Ale de Boer binnen de beruchte lijnen werd neergelegd en Ramos van de hotspot eenvoudig de gelijkmaker binnen schoof (1-1). Niet veel later kreeg Martijn Barto de mogelijkheid om de wedstrijd ook qua score te kantelen, doch de in de basis teruggekeerde spits schoof de bal vanaf een meter of negen naast de Hoek-goal.

Na die 100% kans kroop de thuisclub iets meer uit zijn schulp en na een aanval over veel schijven liep Kyle Doesburg uit de rug van Serge Fatima, waarna hij met een kopbal bij de tweede paal de thuisclub opnieuw op voorsprong zette. Die voorsprong had in het laatste kwartier overigens nog hoger kunnen uitvallen, maar bij een inzet van Rik Impens was de lat ONS gunstig gezind. Vervolgens kon Ditewig na een combinatie tussen Doesburg en Impens uiteindelijk gemakkelijk en enigszins fortuinlijk het gespikkelde monster oprapen, terwijl de Sneker goalie even later bij een inzet van diezelfde Impens hulp van het been van een verdediger kreeg.

Hulp was er vervolgens aan de andere kant ook, toen doelman Jordi de Jonghe nadat Wesley Lohman en Serge Fatima in kansrijke positie hadden gemist, in blessuretijd met bal en al over de doellijn werd gedrukt en de arbiter deze keer de actie terecht afkeurde. Derhalve bleef het bij 2-1 en dat was een resultaat waarbij men toch geneigd is om te zeggen, dat er voor ONS dat komende zaterdag DOVO ontvangt, zeker op basis van de tweede helft meer in had gezeten.

HSV Hoek – ONS Sneek 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Kyle Doesburg (32-pen.), 1-1 Yumé Ramos (57-pen.), 2-1 Kyle Doesburg (72.)

​Scheidsrechter: M. Vos

Gele kaart: Gert-Jans van Leiden (HSV Hoek)

Opstelling HSV Hoek: Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Lionel Fitsch, Gert-Jan van Leiden, Zinho Chergui, Ruben de Jager (78. Yves Nyemb-89. Marijn Wijkhuijs), Reguillo Vandepitte, Jonathan Constansia, Rik Impens, Kyle Doesburg, Gianni Tiebosch

​Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Serge Fatima, Nick Kuipers, Nick Burger, Klaas de Vries, Ale de Boer (84. Davey Lohman), Martijn Barto, Jelle de Graaf, Denzel Prijor, Yumé Ramos, Curty Gonzales (71. Michael Lanting).

Foto’s door: c.v.v. ONS Sneek

Bron: http://pengel.weebly.com/