Dansfestival Bolsward in 2019 voor het laatst

Bolsward – Het Internationaal Folkloristisch dansfestival wordt in 2019 voor het laatst georganiseerd. Helaas heeft het bestuur tot dit besluit moeten komen. Het dansfestival is een begrip in Bolsward en wijde omgeving en zelfs mondiaal zijn er dansgroepen die zich spontaan aanmelden voor het festival in Bolsward. Het festival is uniek in Friesland en staat bekend als een van de beste festivals van deze categorie in Nederland.

Ook tijdens de Heamieldagen is het dansfestival de grote smaakmaker en publiekstrekker. Waarom heeft het bestuur dit besluit moeten nemen? Dit ligt met name aan het aantal gastgezinnen wat steeds meer afneemt en dat er helaas geen opvolging is in het bestuur. Veel leden doen dit al sinds de oprichting, wat inmiddels al meer dan 30 jaar geleden is.

Het bestuur stopt ermee, dus het festival ook. Wel staat het bestuur ervoor open als er organisaties zijn in Bolsward, maar ook andere initiatieven, om deze personen in te werken zodat het festival door een nieuwe organisatie wederom opgepakt kan worden.

Inmiddels is het bestuur bezig om drukdoende groepen te benaderen voor de laatste editie en is vol goede voornemens hier een groots festival van te maken. Binnenkort zal het bestuur de groepen bekend maken die zullen participeren op het dansfestival in 2019.