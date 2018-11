Black Boys doorbreekt negatieve spiraal

Harlingen – Black Boys heeft na een aantal weken met sportieve malaise weer eens aan het succes mogen ruiken. In Harlingen stapte de formatie van trainer Lars Niemarkt tegen de thuis nog ongeslagen FC met een 1-1 gelijkspel van het veld en daarmee hengelde men in de Friese havenstad niet alleen het vierde punt binnen, maar hield men ook de afstand tot hekkensluiter Lemmerdat bij De Wâlden verrassend met 0-0 het eerste puntje van het seizoen pakte, in stand.

Black Boys nam tegen FC Harlingen in de eerste helft door toedoen van Lars van Dijk die de laatste weken niet echt fortuinlijk was, een 1-0 voorsprong. In de tweede helft wisten de “All Blacks” die voorsprong uiteindelijk niet over de welbekende streep te trekken en moest men alsnog de gelijkmaker van Martin van Andel toestaan. Ondanks die gelijkmaker werd het toch een middag met een goed gevoel, omdat Black Boys ondanks dat het maar één punt opleverde, daarmee toch de negatieve spiraal van de voorbije puntloze weken een halt toeriep.

​De Zwartjes die na het gelijkspel in Harlingen in de vierde klasse B weliswaar nog steeds op de voorlaatste plek staan en komende zondag het één plek hoger staande De Wâlden ontvangt, hield zoals hiervoor al werd vermeld, met het gelijkspel bovendien de afstand tot hekkensluiter Lemmer in takt.

FC Harlingen – Black Boys 1-1 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk, 1-1 Martin van Andel

Scheidsrechter: J.K. van Houten

Gele kaart:

Opstelling Black Boys: geen informatie bekend.

Foto’s door: Janna Blom Fotografie

Bron: http://pengel.weebly.com/