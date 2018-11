Sneek – Doordat Sint Annaparochie tegen koploper Roden met 1-1 gelijk speelde en door de overduidelijke zege op FC Lewenborg, werd het alsnog feest bij LSC 1890. Die overwinning was namelijk toch nog goed voor de periodetitel en de “oude dame” is daarmee volgend jaar in ieder geval verzekerd van een plekje op de deelnemerslijst van de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse.

Met betrekking tot die periodetitel was men aan de Leeuwarderweg dus afhankelijk van hetgeen een aantal kilometer noordelijker bij de wedstrijd tussen Sint Annaparochie en Roden gebeurde. Bij winst op FC Lewenborg zou puntverlies van de Rodenaren de periodetitel op basis van het doelsaldo naar het sportpark aan de Leeuwarderweg brengen. Lang bleef het op De Waaie 0-0, maar toen nam Roden via René de Vries een voorsprong en verdween de periodetitel achter de horizon om vervolgens in “the dying seconds of the game” dankzij Pieter Jan Plat weer in volle omvang boven de einder te verschijnen.

​Daarmee kende het ene deel van het scenario in ieder geval een gunstig verloop en diende men alleen nog zelf van FC Lewenborg te winnen. Wel nu, dat was na 45 minuten al gefikst, want halverwege leidde de ploeg van trainer Erik van der Meulen al met 4-0 en was het andere deel van het scenario van alle spanning ontdaan. Na iets meer dan een kwartier spelen wees Floris Bok de Snekers de weg en na een klein half uur verdubbelde Lars Bos de marge. Toen Rodi de Boer en Marco da Silva kort voor rust in kort tijdsbestek het verschil naar vier treffers wisten te tillen, was het lot van de Stadjers zoals hiervoor al viel te lezen, feitelijk bezegeld en was de tweede helft niet meer dan een formaliteit. In die formaliteit bepaalde Lars Bos met zijn tweede van de middag al vroeg de eindstand op 5-0, waarna het wachten was op het “bevrijdende” telefoontje uit de Kleihoeke. Dat kwam tegen vieren en vervolgens kon de invalpraeses in het monumentale restaurant de op het oog al even monumentale bel luidden.

De overwinning betekent niet alleen dat LSC 1890 er zoals hiervoor al werd vermeld, volgend jaar in mei bij de play offs bij is, maar uiteraard ook dat de Snekers komende zondag als koploper naar Jubbega afreizen voor het duel met de club van die naam die momenteel als promovendus en aan de hand van Oebele Schokker in de tweede klasse K de derde plaats inneemt.

LSC 1890 – FC Lewenborg 5-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Floris Bok (18.), 2-0 Lars Bos (27.), 3-0 Rodi de Boer (42.), 4-0 Marco da Silva (42.), 5-0 Bos (52.)

Scheidsrechter: A.S. Broersma

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: geen informatie bekend.

Foto’s door: s.v.c. LSC 1890

Bron: http://pengel.weebly.com/