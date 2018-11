LSC 35+ kampioen!

Sneek – In de 35+ voetbalcompetitie is het eerste team van LSC 1890 afgelopen vrijdagavond kampioen geworden. Deze leuke 7 tegen 7 competitie werd in de afgelopen maanden gespeeld door 5 teams die op een avond hun 4 wedstrijden tegen elkaar spelen, waarbij ieder team een keer gastheer was voor een speelronde. De laatste speelavond was in de Knipe. De teams van Black Boys, SWZ Sneek, LSC en Scharnegoutum gingen in een bus gezamenlijk op pad.

In de competitie gingen SZW en LSC gelijk op en waren het de zwart-witten die met een voorsprong aan de laatste speelavond begonnen. De voorlaatste partij van de avond was de alles beslissende kraker tussen de titelkandidaten. In een gelijk opgaande wedstrijd waren het de blauwhemden van LSC die de meeste kansen creëerden en met een verdiende 1-0 overwinning het kampioenschap opeisten.

Op de foto, staand: Carlo Serra (coach), Hans Ferket, Jan de Boer, Chanan Bons, Emiel Bakker, Allard Schurer, Arjen Posthuma (coach)

Gehurkt: Peter Hoekstra, Erwin Hoogenkamp, Libbe Dotinga, Jorrit Bax en Ronald Hoekstra. Ontbreken op de foto: Gerard Biemolt en Ruben Brouwer.