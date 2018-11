Leerlingen Friese Poort nemen de Koperen Kees 2.0 over

Sneek – Gisteravond namen leerlingen van de opleidingen zelfstandig werkend kok en leidinggevende bediening aan de ROC Friese Poort de Koperen Kees voor een avondje over.

Net als vorig jaar moesten de leerlingen in opdracht van school een viergangen diner met seizoensgebonden producten samenstellen en bij elke gang advies geven over wijn en bier. Daarbij was het draaien van rendement een onderdeel van de opdracht.

Om zo’n avond te kunnen organiseren, zijn de leerlingen 10 weken geleden al begonnen met de voorbereiding. Met wat tips en tricks van Leo de Ree (chef kok en eigenaar van de Koperen Kees) hebben de leerlingen het menu samengesteld, vervolgens de producten en prijzen vergeleken en werden de familieleden van de leerlingen uitgenodigd voor het diner.

Dat deze leerlingen de fijne kneepjes van het vak hebben geleerd, mag wel duidelijk zijn. Na een warm en gastvrij ontvangst waarbij de jassen keurig werden aangenomen, werden de gasten begeleid naar de voor hun gereserveerde tafel en werd er onder het genot van een heerlijk aperitiefje de gerechten van het menu bekendgemaakt.

Truffelmacaron, gamba, wildzwijn en yoghurt-limoen stonden op het menu en bij het serveren van deze gerechten bleek ook weer dat de leerlingen met veel passie en vakkundigheid hieraan hebben gewerkt, ondanks de drukte en wellicht de spanning die zo’n avond met zich meebrengt. Alles was onder controle en er was een goede sfeer: de gastvrouwen straalden rust uit en namen de tijd voor de gasten en dat gold voor de keuken precies hetzelfde.

Eigenaar en chef kok Leo de Ree vond ook dat er een gemoedelijke sfeer en controle heerste. Samen met zijn vrouw Atsje aten zij voor het eerst als gast in hun eigen restaurant. “Het voelt heel gek om in je eigen restaurant te eten en al helemaal als je zelf niet de touwtjes in handen mag of kan hebben”. “Uiteindelijk beviel het goed en was het een hele ervaring om eens als gast in je eigen restaurant te zijn. Zowel de keuken als bediening werkten professioneel samen en hebben iets erg moois neergezet!”

Ook GrootSneek was uitgenodigd voor deze avond en wat hebben we genoten. Heel erg leuk om te zien dat er met zoveel passie aan deze avond is gewerkt. De gastvrouwen en koks hebben er iets heel moois van gemaakt!”

Bediening: Astrid Agricola, Tirsa van der Veer, Anna Walinga, Patricia de Vries, Rieneke van Ommen en Rosanne van Dorp.

Keuken: Judith Hartlief, Berber Brouwer, Jense Bootsma, Rick Sjoerdsma en Martijn Rekers.

Onder leiding van: Piet Roffel (bediening) en Roel Dijkstra (keuken)

Aniek van der Bijl