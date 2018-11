Bijzonder boek over de geschiedenis van Holle Poarte

Makkum- Volgende week is in Makkum de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van het bijzondere boek De Sânkop. In dit boek wordt de geschiedenis van het recreatiegebied beschreven door Jorke Kamstra die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling. Hij noteerde de veranderingen in schrijfblokken. Ook legde hij verhalen die hij hoorde uit de mond van oude Makkumer vissers en andere inwoners vast. De papieren verdwenen echter onder in een la. Jorke overleed in 1995, vier jaar na de publicatie van zijn boek “Voetreis door Makkum begin deze eeuw”.

Zijn zoon Albert viste de oude schrijfblokken vorig jaar op en maakte zijn wensen kenbaar er een boek van te maken. Mappen en albums vol foto’s en knipsels konden dienen ter illustratie. Albert Kamstra schreef een aanvulling op het verhaal van zijn vader. Immers in de tussenliggende jaren was er weer heel veel veranderd en dat mocht in dit historische overzicht niet ontbreken.

Het plan voor dit boek werd voorgelegd aan uitgeverij THAF uit Joure die eerder betrokken was bij publicaties over Makkum.

Die samenwerking resulteerde in een 170 pagina’s tellend boek waarin de lezer wordt meegenomen door boeiende verhalen en ontwikkelingen die verband houden met een belangrijke ontwikkeling van Makkum als toeristentrekker aan de voormalige Zuiderzee. Wat ging eraan vooraf, hoe werd de strijd tegen de zee gevoerd, welke invloed had de Afsluitdijk, hoe veranderde het beeld van een blinkende zandkop in een toeristisch resort van de eerste orde dat vanaf de Afsluitdijk al de aandacht trekt?

Het is de verdienste van Jorke en Albert Kamstra dat we dat alles nu in een boek kunnen lezen. Een boek dat niet mag ontbreken in de boekenkast van elke Makkumer en liefhebber van De Holle Poarte.

Het eerste exemplaar zal worden uitgereikt aan de heer Piet S. Venema, die als directeur van de dienst Openbare Werken van de voormalige Gemeente Wûnseradiel destijds zijn steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van De Sânkop. Bovendien heeft Venema jarenlang samengewerkt met de schrijver van het boek.