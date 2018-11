Schrijver Flip van Doorn bij Boekhandel van der Velde

Sneek- De stamhouder, Het pauperparadijs, De zomer van 1823… boeken over geschiedenis zijn zeer geliefd. We willen graag meer weten over hoe het allemaal is gegaan vroeger en hoe van het een het ander kwam, helemaal als het gaat over Nederland. Daar weten we natuurlijk al veel van af – maar kennen wij ons land en zijn geschiedenis eigenlijk echt? Of zijn het vooral mythes die ons beeld van de vaderlandse geschiedenis bepalen?

Journalist, schrijver en reiziger Flip van Doorn uit IJlst heeft een boeiend boek over Nederland geschreven: Een verzonnen koninkrijk. Het verhaal van onze nationale mythe.

Op woensdag 21 november komt hij voor een lezing over zijn net verschenen boek naar Boekhandel Van der Velde.

Flip van Doorn ging op ontdekkingsreis door Nederland op zoek naar het verhaal van onze nationale identiteit. Hoe is ons land ontstaan? Wie markeerde ooit de grenzen? Waarom werd ons land een republiek, en veel later pas een koninkrijk? Bestaat er zoiets als het Nederlandse volk? En hoe ontstond de Nederlandse taal? Een verzonnen koninkrijk is een verrassend en eigenzinnig boek over “een klein land dat zich misschien nét wat minder serieus zou kunnen nemen”.

Wie: Flip van Doorn

Wanneer: woensdag 21 november, 20.00 uur

Waar: Van der Velde Boeken Sneek, Kruizebroederstraat 36

Toegang € 5.00, reserveren gewenst