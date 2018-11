De bal rolt weer …. voorbeschouwing 17 en 18 november

Sneek- In de beker realiseerde de Sneker vertegenwoordiging afgelopen week een 100% score. Sneek Wit Zwart en Sneek Wit Zwart ZM plaatsten zich namelijk soeverein voor de tweede ronde door resp. Scharnegoutum ’70 en Lvv Friesland uit te schakelen. Ook in de competitie pakten de zaterdagvoetballers van de wit-zwarten tegen VHK de volle buit en datzelfde deed Waterpoort Boys bij TOP ’63. De “All Blacks” sloten het weekeinde tegen Oosterlittens daarentegen af met een nederlaag.

Komend weekeinde komen alle Sneker clubs weer in competitieverband in actie. Voor ONS staat zaterdag diep in de provincie Zeeland de verste uitwedstrijd op het programma en dat geldt een dag later ook voor Sneek Wit Zwart dat in Oude Pekela moet aantreden. Ook ZET EM speelt uit en wel in en tegen Nagele, terwijl Black Boys zondag in Harlingen de lokale FC ontmoet. Op de Sneker velden staan dikt weekeinde twee wedstrijden gepland en die zijn eerlijk over de zaterdag (de topper Waterpoort Boys-Tollebeek) en zondag (LSC 1890-FC Lewenborg) verdeeld.

HSV Hoek – ONS Sneek

Zaterdag 17 november 2018 – 14.30 uur

Sportpark Denoek – Hoek

Na drie overwinningen op rij werd de onderbreking met het beker-/inhaalweekeinde op het Zuidersportpark mogelijk als hinderlijk ervaren. De uitwedstrijd van zaterdag wordt door de meeste spelers en supporters uit het Noorden zeker als zodanig aangemerkt en bij de nacompetitie van vorig seizoen hoopten velen van hen toch dat het duel tegen HSV Hoek niet opnieuw op de agenda zou verschijnen. Die hoop werd niet vervuld en dus wacht ONS Sneek zaterdag weer een busreis van pak ‘m beet twee keer 300 kilometer.

Die busreis is voor de Snekers overigens geen onbekend verschijnsel, want in het seizoen 2014-2015 kruiste ONS in de Topklasse ook al eens de degens met de club uit Zeeuws Vlaanderen. Die confrontaties leverden vanuit Fries perspectief toen weinig op, want thuis ging men ruim onderuit en later werd er op sportpark Denoek ook verloren, al was het verschil tussen beide hoofdmachten toen beduidend minder. Aan het einde van dat seizoen lachte ONS overigens wel het hardst, want de Snekers ontsprongen na een zege in de laatste speelronde op SC Genemuiden net de play offs, terwijl Hoek tot een verlenging werd veroordeeld die uiteindelijk niet goed afliep.

Via eenzelfde verlenging keerde HSV Hoek aan het eind van vorig seizoen dus terug en die terugkeer verloopt onder leiding van de in onze provincie niet geheel onbekende Dennis de Nooijer tot nu toe goed. De Zeeuwen hebben na elf speelronden namelijk evenveel punten vergaard als ONS en moeten de Snekers alleen op doelsaldo voor zich dulden. Bij die prestaties is een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Kyle Doesburg en Rik Impens die resp. al zeven en zes keer wisten te scoren en daarmee samen goed zijn voor meer dan de helft van de Zeeuwse productie. ​Impens is trouwens één van de vijf Belgen in de selectie van HSV Hoek die verder nog een aantal spelers bevat die eerder hun brood bij onze Zuiderburen verdienden. Verder kreeg die selectie dit seizoen met Ruben de Jager en Sven Mbikulu versterking uit de FC Twente-school.

Hoek liep in de achter ons liggende wedstrijden overigens tegen nogal wat gele kaarten aan, maar of dat a. betekent dat ONS met een “spijkerharde” tegenstander te maken krijgt en/of b. consequenties voor de wedstrijd van komende zaterdag heeft, is ons niet bekend. Wel weten we dat De Nooijer niet over de geblesseerde Daniël Akindayini kan beschikken en dat het hoofdveld op Denoek ten tijde van de eerdere confrontaties met ONS en later bij een bekerwedstrijd tegen Harkemase Boys op z’n zachtst gezegd niet bepaald tot de subtop mocht worden gerekend.

Qua prestaties mag HSV Hoek dit seizoen daartoe wel worden gerekend en datzelfde geldt voor ONS Sneek dat na een wisselvallig begin met een iets offensievere speelwijze bezig is aan een opmars in de derde divisie. Die opmars waarbij trainer Paul Raveneau soms niet schroomt om zijn “arrivé’s” buiten de ploeg te laten en waarbij spelers als Klaas de Vries en Frits Dantuma aan “hun tweede voetballeven” zijn begonnen, zou men komende zaterdag uiteraard maar wat graag willen vervolgen. Dat vervolg zal zeker lastig worden, maar als de oranje-hoofdmacht de lijn uit de voorgaande wedstrijden doortrekt, kunnen de tweede 300 zo maar eens zeer aangename kilometers worden.

Noordster – Sneek Wit Zwart

​Zondag 18 november 2018 – 14.00 uur

Sportpark Oude Pekela – Oude Pekela

De laatste competitieronde bracht met een gelijkspel tegen GRC Groningen niet, wat men er van verwacht had. De oefenwinst op hoofdklasser MSC/Amslod en de afgetekende zege tegen Scharnegoutum ’70 wekken toch de indruk, dat die remise als een incidentje moet worden beschouwd. Of dat ook daadwerkelijk zo is, zal komende zondag moeten blijken wanneer Sneek Wit Zwart in Oude Pekela het duel tegen Noordster afwerkt.

Noordster speelde tot het seizoen 2017-2018 in de tweede klasse en rook in die jaren via de nacompetitie aan de eerste. De weg daar naartoe werd o.a. een keer door LSC 1890 versperd, maar twee seizoenen terug wist men als nummer negen van de ranglijst (!) in de play offs toch de stap naar boven te zetten. Hoewel men in de jaren zestig van de vorige eeuw ook al eens in de eerste klasse actief was, betekende dat toch een mijlpaal in de bijna honderdjarige historie van de club uit Oost Groningen.

Die mijlpaal leverde in het eerste seizoen een plek in de middenmoot op. Bij dat “debuut” deed men weliswaar niet om de prijzen mee, maar bleef men aan de andere kant ook uit de buurt van de problemen. Dat laatste is nu echter anders, want Noordster neemt na zeven speelronden met vier punten de voorlaatste plaats in. De enige overwinning werd thuis tegen GRC Groningen bijgeschreven, terwijl men aan het duel met SC Stadspark een puntje overhield. De overige duels waaronder de laatste drie, gingen verloren, terwijl men in die zeven duels slechts vijf keer het net wist te vinden. De verrassing waarvan op een hoger niveau in het eerste seizoen doorgaans nog sprake is, lijkt bij de tweede aanloop dan ook te zijn uitgewerkt.

Niettemin kan het geen kwaad om in aanloop naar de wedstrijd van komende zondag even een belerend vingertje op te steken. Dat heeft enerzijds te maken met de resultaten van Sneek Wit Zwart zoals tegen bijv. GRC Groningen, en anderzijds met het feit dat het zeker in uitwedstrijden bij de Snekers (nog) niet altijd soepel loopt. Daarom is de favorietenrol voor Sneek Wit Zwart toch minder stevig dan op basis van de actuele stand van zaken voor de hand ligt. Tenzij de squadra van trainer Germ de Jong waarbij ten opzichte van het bekerduel van afgelopen zaterdag ongetwijfeld een aantal acteurs in de “Startelf” zullen terugkeren, bewijst dat de “draw” tegen GRC echt een incidentje was.

LSC 1890 – FC Lewenborg

Zondag 18 november 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Door de nederlaag in de klassieker leverde LSC 1890 niet alleen zijn ongeslagen status, maar ook zijn leidende positie in twee K in. “The Blues” hebben de verovering van de eerste periodetitel waarvan men aan de Leeuwarderweg al volop droomde, dan ook niet meer in eigen hand. Daarvoor is men afhankelijk van wat Roden bij Sint Annaparochie doet, waarbij men zelf sowieso het duel tegen FC Lewenborg moet zien te winnen.

FC Lewenborg dat in 1976 werd opgericht, debuteert dit seizoen in de tweede klasse. De “rookie” acteerde het grootste deel van haar bestaan in de derde c.q. vierde klasse. Aan het eind van het vorige decennium kwam men zelfs twee seizoenen in het souterrain uit, waarna de FC twee keer op rij promoveerde. In de eerste vier seizoenen in de derde klasse eindigde FC Lewenborg als middenmoter, waarna de eerste kans op promotie zich na het seizoen 2014-2015 via de nacompetitie voordeed. Die werd niet benut en een jaar later vervulde men opnieuw een bescheiden en weinig kleurrijke rol. De afgelopen twee seizoenen stond FC Lewenborg echter wederom op de deelnemerslijst van de play offs en de laatste keer dus met succes..

In de tweede klasse is het succes tot nu toe echter nog ver te zoeken, want met vier uit zeven bivakkeren de oranjehemden momenteel op de voorlaatste plek. Die punten dankt de ploeg van trainer Bob Pontjodikromo aan een zege bij Sint Annaparochie en een gelijkspel bij Olyphia, twee ploegen die zich momenteel overigens in dezelfde regionen als de Groningers bevinden. De overige wedstrijden waarvan de meeste tegen hoger gekwalificeerde opponenten, gingen verloren en daardoor zal men zich niet alleen voor het duel van komende zondag maar ook omtrent de verlenging van het debuut toch de nodige zorgen maken.

Bij LSC 1890 spelen dergelijke zorgen niet en gaat het zondag eerst en vooral om de vraag, of de periodetitel en daarmee deelname aan de nacompetitie de blauwe hoofdmacht alsnog ten deel zal vallen. Eerlijk gezegd achten wij de kans niet bijzonder groot maar om überhaupt kans te maken, zal de formatie van trainer Erik van der Meulen zoals hiervoor al werd vermeld, het duel tegen FC Lewenborg moeten winnen. Hoewel LSC 1890 ook tegen laagvlieger LAC Frisia 1883 verloor, mag dat laatste naar onze inschatting geen probleem zijn. En wanneer dat probleem inderdaad geen probleem blijkt te zijn, dan moet men vervolgens op het monumentale sportpark afwachten of het geluid uit de transistorradio om maar eens een ander monumentaal attribuut te noemen, aan de Leeuwarderweg toch nog vreugde teweeg brengt.

Waterpoort Boys – Tollebeek

​Zaterdag 17 november 2018 – 14.30 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Wat vooraf door de geel-blauwe familie als een lastig klusje werd aangemerkt, bleek achteraf reuze mee te vallen. Dat had veel, zo niet alles te maken met het spel van Waterpoort Boys zelf. De ploeg van trainer Janco Croes speelde misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen en gaf tegenstander TOP ’63 afgelopen zaterdag geen moment de indruk dat er iets te halen viel.

Bij de tegenstander van komende zaterdag i.c. Tollebeek zal die indruk niet leven, want de formatie van trainer Gert Vosjan zal als nummer twee van de ranglijst naar Sneek afreizen met de bedoeling om Waterpoort Boys de status van ongeslagen koploper te ontnemen en om de eerste periodetitel voor de neus van de geel-blauwen weg te kapen.

De status zonder nederlaag raakte Tollebeek zelf een paar weken geleden kwijt, toen men op eigen terrein toch wel verrassend van Makkum verloor. Verder vermeldt het tussenrapport min of meer dezelfde cijfers als dat van de Wéé Péé Béé met dien verstande dat Tollebeek met een gemiddelde tussen de vier en vijf treffers per wedstrijd een veel betere productielijn tot zijn beschikking lijkt te hebben. Die productielijn wordt zoals eerder bij de wedstrijd tussen Sneek Wit Zwart ZM en Tollebeek al werd vermeld, “bemensd” door Martin Apperlo, Marijn Brandsema en Rik Loman. Dit trio nam met resp. vijf, elf en acht treffers tot nu toe namelijk bijna driekwart van de doelpunten voor zijn rekening. Daarnaast werd in diezelfde voorbeschouwing gemeld dat de hoge positie in de vierde klasse A geen verbazing wekt, omdat Tollebeek in de voorbije jaren al een aantal malen op de deur van de derde klasse klopte.

​Die kant lijkt het nu weer op te gaan en daarbij ondervindt men vooral concurrentie van de Sneker clubs. Daarvan staat Waterpoort Boys er vooralsnog het beste voor en dat dankt de ploeg niet in de laatste plaats aan de defensieve zekerheid. Met slechts zes tegengoals is de geel-blauwe muur tot nu toe de meest solide, al moet daarbij wel worden vermeld dat men behoudens Sneek Wit Zwart tot nu toe louter en alleen ploegen uit het rechterrijtje tegenkwam en dus nog niet echt op de proef is gesteld.

Zaterdag is dat anders en moet de defensie van Waterpoort Boys op zeker een proeve van bekwaamheid afleggen. Daarbij is nog niet bekend, of Kevin Kedde weer van de partij zal zijn. Maar als de vleugelverdediger voldoende hersteld is, zou dat wel eens ten koste kunnen gaan van Marcel Hempenius die tegen TOP ’63 niet zijn meest gelukkige pot afwerkte. Voorin lijkt Richard Hamstra zeker van een plek op de grid en gaat het bij de andere positie tussen Mohammed Hasan Arsandar die in Oppenhuizen sterk inviel, en Jesse Frolich. Voor het overige blijft de opstelling naar verwachting ongewijzigd en als dat zaterdag om ongeveer kwart over vier ook voor de volgorde op de ranglijst geldt, dan mag Waterpoort Boys zich de trotse eigenaar van de eerste periodetitel noemen.

Nagele – Sneek Wit Zwart ZM

zaterdag 17 november 2018 – 14.30 uur

​Sportpark v.v. Nagele – Nagele

Al met al wat het niet zo’n slechte week voor Sneek Wit Zwart ZM, want na de remise bij koploper Waterpoort Boys werd eerst derdeklasser Lvv Friesland uit de beker gewipt en een paar dagen later rekende de formatie van trainer Niels Boot gedecideerd af met de concurrent uit Sint Jansklooster i.c. VHK. Daardoor steeg men naar positie drie en bij winst in en tegen Nagele zit er zaterdag wellicht weer een stijging in, omdat één en twee op diezelfde dag tegen elkaar spelen.

Nagele mocht bij het begin van dit decennium op het eigen sportpark nog derdeklassers verwelkomen, maar aan het eind van het seizoen 2012-2013 moest men via de play offs een stap terug doen. In het eerste seizoen in de vierde klasse eindigde Nagele als vierde en in de twee daaropvolgende jaren stevig in de middenmoot. In het seizoen 2016-2017 verschafte men zich via een tweede plek het recht om voor promotie te strijden, maar bij het handje drukken met de Wéé Péé Béé was het eigenlijk na één duel al over en uit. Vorig seizoen kwam de hoofdmacht niet in de buurt van een herkansing, laat staan bij de enige, echte prijs.

Anderzijds bleef men ook gevrijwaard van zorgen, al zijn die om de daling van het aantal seniorenleden net als bij veel andere dorpsclubs al een aantal jaren evident. In die daling ligt wellicht ook de reden, dat Nagele dit seizoen vooralsnog geen potten kan breken, want na zeven speelronden staan de blauwhemden met slechts één puntje stijf onderaan en brandt in de polder de rode lantaarn. Dat licht lijkt voorlopig niet te doven en het heeft er alle schijn van, dat men zich op de gang naar de kelder moet prepareren.

Die voorbereiding is op Tinga voorlopig geen issue, maar de zaterdagtak zou binnen afzienbare tijd wel eens met een vergelijkbare ontwikkeling te maken kunnen krijgen. In de wandelgangen valt namelijk te beluisteren dat een aantal sterkhouders die destijds zijn ingestapt om nog een paar jaar dicht bij huis lekker te voetballen, in navolging van Age Hains Boersma na dit seizoen een punt achter “het project ZET EM” zet.

​Dat is echter voor latere zorg, want eerst moet Sneek Wit Zwart ZM de huidige trip nog en het liefst succesvol voltooien. Daarbij moet de eerstkomende halte in beginsel geen probleem opleveren. Sterker nog, gelet op de statistieken en op de effectiviteit waarmee het eskader van Boot tegen VHK te werk ging, geven wij geen cent voor de kansen van Nagele. En als dan het resultaat bij het duel tussen de nummers één en twee ook nog eens gunstig uitvalt dan komt een succesvolle voltooing van “het project ZET EM” toch weer een stapje dichterbij.

FC Harlingen – Black Boys

Zondag 18 november 2018 – 14.00 uur

Sportpark Vierkantsdijk – Harlingen

De wanhoop straalde er bij Alex de Jong en Dennis Niemarkt vanaf. Ze hadden zich tegen Oosterlittens een slag in de rondte gewerkt, maar niet of nauwelijks een bruikbare bal gehad. Dat had enerzijds te maken met de tegenstander en anderzijds met Black Boys zelf, want het lukte de rest van de Zwartjes niet om de kwaliteiten van de beide aanvallers aan te spreken.

Wat de kwaliteit betreft, zat het afgelopen zondag dicht tegen de armoedegrens aan, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Oosterlittens gewoon een hele goede ploeg was. Niettemin hadden de mannen van trainer Lars Niemarkt meer moeten brengen en dat lukt alleen wanneer men bereid is om meer te investeren. Want als het overzicht van de trainingsopkomst dat op het Schuttersveld rond slingerde, in ogenschouw wordt genomen, kan er wat dat laatste betreft zeker nog wel een paar procentjes bij, Immers als de emmer met kwaliteit niet overloopt, is arbeid juist één van de pijlers om toch tot succes te komen en met succes komt doorgaans ook het plezier terug.

Of dat zondag al terugkeert wanneer men bij FC Harlingen op bezoek gaat, valt te betwijfelen. Hoewel men ook niet echt denderend aan deze jaargang is begonnen, is de fusieclub uit de Friese havenstad op eigen terrein namelijk nog “unbeaten”. Aan de Vierkantsdijk werden de wedstrijden tegen Lemmer, Warga en SC Terschelling namelijk alle drie in winst omgezet. Buiten het eigen en vertrouwde territorium zijn de prestaties daarentegen ronduit dramatisch en zowel tegen Nieuweschoot, SC Boornbergum ’80, Irnsum als tegen ONB liep men tegen een fikse oorwassing aan. Nadat men vorig jaar na vier seizoenen afscheid van de derde klasse moest nemen, lijkt FC Harlingen een snelle herovering van het verloren gegane terrein dit seizoen derhalve wel uit zijn hoofd te kunnen zetten.

Of Black Boys een langer verblijf in de vierde klasse al uit zijn hoofd heeft gezet, is een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Langs de lijn hoor je echter dat een aantal spelers er na dit seizoen een punt achter zet. Dat heeft uiteraard veel. zo niet alles te maken met het gebrek aan plezier. Dat laatste heeft op zijn beurt weer alles te maken met de sportieve ‘struggle for life” die nu al enige seizoenen aanhoudt en die net als vorig seizoen bij buurman Waterpoort Boys op enig moment toch zijn tol gaat eisen.

​Dat betekent echter niet dat Black Boys dat komende zondag wellicht weer over vleugelverdediger Richard Nieuwland kan beschikken, de handdoek in de ring moet gooien en het duel tegen FC Harlingen maar moet laten lopen. Integendeel, maar om het tolpoortje echt te vermijden, zullen de spelers echt bij zichzelf te rade moeten gaan en zullen zij zoals hiervoor al werd aangegeven, gewoon veel, maar dan ook veel meer moeten investeren.

