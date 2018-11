Het Hylpers als syletaal

Sneek- Anske Smit, Sneker met overduidelijke Hylper roots reageert op een bericht dat in de Leeuwarder Corant staat. “De Leeuwarder Courant kopt vandaag, dat de taalhelden, de Chinees Ken Ho en de Leeuwarder Dyami Millarson maandag werden onthaald in Hindeloopen.

Spam

Persoonlijk maak ik even een sprongetje terug in de tijd namelijk het voorjaar van 2018. In mijn vakantieverblijf in Duitsland opende ik ‘s avond mijn mailbox. In het computerscherm zag ik een obscuur ogend mailtje in het Frys met als slotzin:”Wy wolle dan ek it Hylpersk leare en dêrom wol ik kontakt lizze mei oprjochte Hylpers dy’t har oerâlde memmetaal noch behearskje. “Ik bin no op syk nei kontakt mei Anske Smit, mar ik koe syn e-mailadres net online fine. Ik soe graach syn e-mailadres hawwe wolle” met als afzender Ken Ho. Mijn eerste reactie was: deze spam ga ik wegklikken. Maar… in een flits las ik ergens onderaan de tekst ook het woord Hylpers en mijn naam .

Doopceel

Alvorens mijn inhoudelijke nieuwsgierigheid verder de ruimte te gunnen, heb ik eerst het doopceel van deze Ken Ho op Google gelicht. Wat blijkt? Ken Ho is duidelijk geen vorm van spam, maar een Chinees talenwonder in lijf en leden, van vlees en bloed, die – via de Hylper Reünie Commissie – op zoek is naar ene Anske Smit. Een dergelijke zoekvraag ligt kennelijk voor de hand als je voordraagt in het Hylpers, de pionier bent in het schrijven van gedichten, collums blogs en teksten in de Hylper Tael op het wereld-wijde-web en lid bent van de reünie-commissie.

Toevalstreffer

Deze toevalstreffer kan ik niet onbeantwoord laten. Om Ken Ho van repliek te dienen zond ik hem vanuit mijn hotel kamer in Hannover een mailtje; hij antwoordde daags daarna ommegaand:Thank you so much for replying me instantly. I am amazed to get a direct reply from you.

Startdocumenten

Gelet op de serieuze benadering en de magistrale (taal)antecedenten van Ken Ho besloot ik om direct maar voor het Hylpers, op het hoogste niveau in te zetten. Ik stuurde hem o.a. een tweetal proefschriften als startdocumenten, uit de buitencategorie.

Studie over het dialect van Hindeloopen door Bernardus de Boer (1950) en de Taal van Hindeloopen door T van der Kooy Tz (1937).

Leen een Fries

Het leek mij een mooi idee bij mijn persoonlijke LF2018 project Leen een Fries hun taalproject als voorbeeld en eyecatcher te betrekken. Het paste naadloos in mijn bescheiden plannen voor de inzet van de Hylper Tael in de vorm van gedichten en blogs

Full-Focus

Deze zomer en in de vroege herfst bleef het echter oorverdovend stil. Het studie-tweetal Millarson en Ho lieten niets meer van zich horen. Communicatie is niet echt hun ding! Zij studeerden fully-focus en bijna nietsontziend de spreekwoordelijke sterren van de hemel, om het Hylpers onder de knie te krijgen. Zo geknipt zo genaaid; dat was het doel, dat moest lukken.

Driedraads zijden draadje

Totdat ik onlangs een uitnodiging ontving van de Stichting Immaterieel Erfgoed Hindeloopen voor de presentatie van de Leeuwarder en de Hongkonger. Ik hoorde en zag met eigen oren en ogen het verbluffende resultaat. Hoogvliegers Dyami Millarson en Ken Ho kregen het respect en een luid applaus van de aanwezige Hylpers in hun Vermaning. Het doorzettingsvermogen, de aanpak en de uitwerking van het geheel geeft een echte boost aan de Hylper Tael, wiens bestaan nu nog steeds aan een zijden draadje hangt. Gelukkig nu wel drie strengs !

De Skulpe

Om het onheils-tij te keren is het van evident belang, dat ouders hun kinderen de syletael door geven! Wie de schoen past trekke hem aan, zou ik zeggen. Aan de inzet van De Skulpe zal het in ieder geval niet liggen. De Hylper basis school zet hoog in op het Hylpers.”

Foto’s Henk van der Veer