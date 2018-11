Theater Sneek programma week 47

Sneek – Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Teater Snits – Foar Rosanne

In hylariske italiaanske komeedzje mei dronken obers, maffiosi, in bytsje skamteleaze pastoar en in altyd stresste hoteleigner dy’t der foar soargje moat dat der gjinien dea dȇlfalt.

Marco, eigner fan in hotel/restaurant yn it italiaanske doarpke Puerto Palo is beret om de lȇste winsk fan syn sike frou Rosanne te ferfoljen: se wol op it âlde skildereftiche tsjerkhôf yn it doarp begroeven wurde.

Probleem is dat der noch mar trije grȇven beskikber binne en in oantal bewenners fan it doarp binne siik , swak of mislik en gjinien wit wannear dizze minsken “het loodje gaan leggen “.

Foar Marco sit der dus neat oars op dan eltsenien yn libben te hâlden. Hy is dan ek fềste gast oan mannich stjȇrbȇd en net te beroerd om it ferkear te regeljen om ȗngelokken foar te wȇzen.

Ommers: Alles ‘foar Rosanne’!

Toneel // vr 23 november en za 24 november // 20.15 uur // €15.00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Kilkennys Theaterconcert

Met talent, passie en ambitie kun je een eind komen. Waarvan acte in the story of life van The Kilkennys. Vier vrienden uit de Ierse stad Kilkenny deelden hun passie voor muziek, stichtten een band en zetten menig pub op stelten. Twaalf jaar later heeft het viertal zijn repertoire vanuit de pubsferen naar wereldniveau getild en hebben ze een grote schare fans in heel Europa en tot in Boston, New York en Las Vegas. De formule achter het succes is de unieke blend tussen de bandleden, die vocaal en instrumentaal net zo bij elkaar horen als de whisky en het glas.

The Kilkennyss hebben de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist gegeven, zodat klassieke folksongs en ballades zowel de jongere generatie als de veteranen onder de muziekliefhebbers aanspreken. Inmiddels is hun naam synoniem voor de moderne Ierse muziek. Hun songs zijn vrolijk en opgetogen, zoals in hun vertolkingen van de klassiekers ‘The Spanish lady’, ‘Tell me ma’ en ‘Whisky in the jar’. Met hun energieke uitstraling, hun rappe instrumentale ritmes en onvervalste Ierse humor krijgen ze de zaal gemakkelijk mee. Na eerst heel Ierland veroverd te hebben, vormden Ierse festivals in Europa en de VS hun springplank naar het internationale toneel. Maar waarheen hun reizen hen ook voeren, ze blijven hun wortels koesteren en hun geliefde thuishaven Kilkenny reist altijd mee in hun muziek.

Muziek // zo 25 november // 14.30 uur // €25,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400