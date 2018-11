Black Boys nadert armoedegrens 

Sneek- Kewin de Jong scoorde op aangeven van Harry Terpstra in de 96ste minuut namens Black Boys beheerst, maar de goal gaf weinig reden tot vreugde. In de voorgaande minuten was het namelijk armoede troef bij de Zwartjes en dat leidde tegen het goed voetballende Oosterlittens niet alleen tot een 3-1 nederlaag, maar ook tot veel frustratie en tot veel onderlinge irritatie.

Zoals in de rust toen de grensrechter die het verwijt kreeg dat hij een buitenspelsituatie over het hoofd had gezien, er de vlag erbij neergooide en tot het natrappen van Lars van Dijk die diep in de tweede helft aan rood ontsnapte. Voor die ontsnapping had Black Boys trouwens de handen vol aan Oosterlittens en de linksbenige rechtsback Max Hofstra kwam in het begin handen en voeten tekort om zijn tegenstander af te stoppen. Die zorgde dan ook voor het nodige gevaar, maar tot opluchting van de Sneker supportersschare bleef het bij dreiging.

Na die openingsfase deelde Black Boys dat het overigens zonder de geblesseerde Richard Nieuwland moest doen, een paar keer een speldenprikje uit. Een inzet van Justin Wolfswinkel die gevaarlijk richting de rechter benedenhoek draaide, werd onderweg echter geblokt terwijl een vrije trap van Dennis Niemarkt ver over en naast ging. Die vrije trap ontstond overigens bij één van de weinige keren dat Black Boys goed uitverdedigde en Oosterlittens de aanval met een overtreding onderbrak. De lange aanvalsleider probeerde het later nog eens van afstand, doch de keeper van Oosterlittens was na een overstapje van Alex de Jong alert, terwijl de goalie op slag van rust hulp kreeg van een verdediger toen een vrije trap van Niemarkt al dan niet bewust werd weggekopt .

​Daarvoor was het onder meer aan een goede ingreep van Harry Terpstra te danken, dat onder het bordje “uit” na een klein half uur nog steeds de nul stond, terwijl ook bij een situatie waarbij doelman Sander de Vries uit had moeten komen, uiteindelijk alles goed afliep. Diezelfde De Vries hield niet veel later met een prima redding de nul in stand, maar zag vervolgens dat Hofstra weer een keer werd gedold en dat Oosterlittens opnieuw een corner kreeg. Bij die spelhervatting beroerde Kewin de Jong de bal lichtjes met de hand, waarna arbiter Visser onverbiddelijk was en Paulus Yde Walda vanaf de hotspot de nul alsnog van het scorebord haalde.

Na die 1-0 probeerde Harry Terpstra het na een prima actie van afstand, maar zijn inzet was veel te ruim bemeten en bij een corner vlak voor rust was de hoek voor Lars van Dijk gewoonweg te moeilijk en belandde de kopbal van de middenvelder niet tussen de palen. Daarvoor was Black Boys aan de andere kant bij een hoekschop aan een derde tegentreffer ontsnapt. Inderdaad nul-drie, want de gasten hadden toen inmiddels de marge verdubbeld, omdat Evert Pieter Tolsma van vier Black Boys-spelers alle tijd en ruimte kreeg om te kappen en te draaien en vervolgens kinderlijk eenvoudig Oosterlittens’ tweede tegen de touwen kon werken. Bij de dieptepass die daaraan vooraf ging, was het echter buitenstel en het commentaar op het niet vlaggen leidde zoals hiervoor al werd vermeld, in de rust tot het niet meer vlaggen.

​Zijn vervanger hield in het tweede bedrijf toen Oosterlittens zeeën van ruimte kreeg, Black Boys een aantal keren de hand boven het hoofd, iets wat bij de gasten tot de frustratie en tot een gele kaart voor Paulus Yde Walda leidde. Die kaart kreeg Walda die eerder in de tweede helft een vrije trap snoeihard naast schoot, nadat hij zijn ongenoegen over het zoveelste vlagsignaal kenbaar maakte. Walda had toen overigens al voor de tweede keer gescoord, want kort nadat Chris Stoelwinder binnen de lijnen was gekomen, liep hij na een steekpass uit de rug van diezelfde Stoelwinder en gaf hij vervolgens doelman Sander de Vries geen schijn van kans (0-3).

De Vries mocht later over geluk niet klagen, toen hij na een save de bal tegen een speler van Oosterlittens aanschoot en een andere speler van de bezoekers vlak voor de doellijn de bal nog beroerde en daarmee de goal tot een onwettige maakte. Die save was overigens één van de vele waarmee de Black Boys-goalie voorkwam dat de achterstand groteske vormen aannam, en met de doelman is dan ook meteen één van de beteren aan de zijde van Black Boys genoemd. Het weerwerk van de anderen was beduidend minder en naderde zelfs de armoedegrens, want Black Boys kreeg gedurende de wedstrijd feitelijk maar één echte kans en wel in de 96ste minuut, toen Kewin de Jong zoals hiervoor al werd vermeld, oog in oog met de Oosterlttens-doelman de eretreffer liet noteren.

