The death of Stalin in Filmhuis Sneek

Sneek- Nadat Josef Stalin op een ochtend in maart 1953 bewusteloos wordt aangetroffen, reageert de resterende top van de Communistische Partij als verlamd. Niemand durft er een dokter bij te halen, wat ook lastig is, want Stalin heeft al zijn dokters laten verbannen. Twee dagen later wordt hij dood verklaard. In het machtsvacuüm dat ontstaat, probeert iedereen vooral zijn eigen hachje te redden. Het gekonkel en de machtsspelletjes in het Kremlin draaien op volle toeren. Een hilarische strijd om de macht is begonnen. Het is ook een vreemde film. Er zit sterven in, en Stalin, en tóch is het een komedie. Maar wat het volk onder Stalin overkomt, daar is niets komisch aan. Dat zit ook in de film, maar niet met een lichte toets. Binnen in het Kremlin is The Death of Stalin een farce, daarbuiten niet.

Een Westers plan om Rusland te destabiliseren’, zo noemde een hoge adviseur van het Russische ministerie van Cultuur The Death of Stalin. De film werd twee dagen voor de release officieel verboden en teruggetrokken uit de Russische theaters. Censuur was dat niet, volgens het ministerie van Cultuur; er werd een morele grens getrokken.

Afkomstig uit Verenigd Koninkrijk

Te zien op dinsdag, 13 november 2018 om 20:00

Genre HistorieKomedie

Speelduur 106 minuten