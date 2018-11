Spel van kat en muis op de Bou 

Oppenhuizen- Hoewel de thuisclub de afgelopen weken een paar aansprekende resultaten wist te behalen, werd de streekderby tussen TOP ’63 en Waterpoort Boys een spel van kat en muis, waarbij de Snekers de rol van de poes voor hun rekening namen. De Wéé Péé Béé was een klein maatje te groot en de 4-2 zege was uiteindelijk dan ook slechts een magere afspiegeling van de werkelijke krachtsverhoudingen op sportpark de Bou.

​Die afspiegeling kwam zonder de geblesseerde Kevin Kedde tot stand. Zijn plaats werd ingenomen door Tarik Hamdi en hij was degene die deze middag voor de eerste dreiging zorgde. De strakke uithaal van de centrale verdediger eindigde echter recht in de handen van doelman Melis van der Meer. Niet veel later kreeg ook de thuisclub een paar mogelijkheden, doch een doelpoging van Atze Atsma verdween ver naast, terwijl een kopbal van diezelfde Atsma even later in de veilige handen van de Sneker goalie belandde.

​Na een minuut of twaalf leek de 0-1 in de maak, toen de sterk acterende Richard Hamstra met een dieptepass Ron Huitema wegstuurde en Jesse Frolich na diens voorzet bij de tweede paal de bal voor het intikken had. Een stuitje gooide echter roet in het eten, waarna de beloning voor deze fraaie aanval uitbleef. Die bleef vervolgens ook uit toen Ron Huitema na een weggewerkte hoekschop tot drie keer toe mocht aanleggen. Bij de eerste twee pogingen zat er een been tussen en bij de derde verdween zijn inzet over de goal. Niet veel later was Waterpoort Boys opnieuw dicht bij de openingstreffer, maar na een inzet van Andy de Vries belandde de rebound van Hamstra net naast de voor hem verkeerde kant van de paal.

TOP ’63 dat daarvoor met een uithaal van de al genoemde Atsma (redding Stefan Rijpkema) nog een keer gevaarlijk was geweest, kwam in die fase alleen via de lange bal onder de druk uit en zo’n peer naar voren leverde zo nu en dan zo waar een hoekschop op. Uit één van die corners ontstond echter de volgende kans voor Waterpoort Boys, toen de bal via Ron Huitema en Richard Hamstra bij de opkomende Stefan Kroon terecht kwam. Diens voorzet werd echter nog net getoucheerd, waardoor Jesse Frohlich net niet bij de bal kon om doeltreffend af te ronden. Die afronding viel echter even later niet meer te voorkomen, al kwam die wel met hulp van de thuisclub tot stand. Na een aanval over veel schijven kwam de bal op links bij Richard Hamstra terecht en nadat hij zijn tegenstander zijn hielen had laten zien, werd zijn harde voorzet namelijk door Wolter van Erkelens in eigen doel gewerkt.

Lang kon Waterpoort Boys echter niet van die voorsprong genieten, want nog geen vijf minuten later kwam TOP ’63 uit het niets langszij. Bij al weer een lange bal trok Marcel Hempenius zijn hoofd in, waarna de bal voor de voeten van Eelco Rijkens terecht kwam. Die bedacht zich geen moment en met een fraaie boog schoot hij de bal over Stefan Rijpkema stijf in het kruis (1-1). Een wereldgoal, maar de euforie duurde iets te lang en in de slotminuut van de eerste helft kreeg de thuisclub daarvoor de rekening gepresenteerd. Nadat een vrije trap van Andy de Vries nog werd weggewerkt, belandde een stijlvolle volley van de nu wel alerte Hempenius op de paal, waarna Richard Hamstra de terugspringende bal tegen de touwen werkte.

Dat was vlak voor het rustsignaal een lelijke dompet voor de ploeg van trainer Henk van Hes en daar kwam vlak na de rust meteen één over heen. De voor Tarik Hamdi ingevallen Romano Pasveer stuurde op rechts met een geweldige beweging twee man het bos in, waarna het kind van de club met een afgemeten voorzet Jesse Frolich in staat stelde om van dichtbij de 1-3 op het bord te zetten. Die snelle treffer gaf de ploeg van trainer Janco Croes vleugels en in de daaropvolgende fase werd TOP ’63 helemaal zoek gespeeld. De ene aanval was nog mooier dan de andere en uit één daarvan ontstond de volgende Sneker treffer. Na een combinatie tussen Stefan Kroon, Romano Pasveer en Richard Hamstra kwam de bal bij de doorgelopen Kroon terecht en hij schoof van dichtbij treffer nummer vier tegen de touwen.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld en na de 1-4 veroorloofde Waterpoort Boys zich wat frivoliteiten. Bij één daarvan viel bijna een treffer, doch het “Onana-momentje” van doelman Stefan Rijpkema bleef uiteindelijk onbestraft. Die bestraffing bleef vervolgens bleven ook uit bij de acties van invaller Mohammed Hasan Arsandar. De voor Richard Hamstra in de ploeg gekomen aanvaller moest bij zijn eerste actie zijn meerdere in doelman Van der Meer erkennen en bij een aantal volgende pogingen had hij het geluk niet aan zijn zijde om zijn sterke invalbeurt met een treffer te bekronen.

Met nog een klein kwartier op de klok viel die aan de andere kant en opnieuw was Marcel Hempenius daarbij betrokken. Een bal van zijn voet werd namelijk onderschept, waarna Tim van der Werf een hoekschop moest weggeven en uit die corner frommelde Atze Atsma bij de tweede paal de bal over de lijn. De thuisclub probeerde vervolgens nog wel om de aansluiting tot stand te brengen, maar echt veel leverde de armoedige speelwijze niet meer op. Sterker nog, Waterpoort Boys had in die fase nog wat meer zout in de wonden kunnen strooien, maar vlak voor “the last Post’ van de prima leidende arbiter wist doelman Van der Meer nog een inzet van dichtbij van Andy de Vries uit zijn doel te ranselen.

Daarmee bleef een verdere accentuering van het kat en muis-spel uit, een spel waarbij Waterpoort Boys nooit echt in gevaar kwam en waarbij de overwinning van de Snekers die komende zaterdag op het Schuttersveld de topper tegen nummer twee Tollebeek afwerken, niet anders dan dik verdiend mocht worden genoemd.

