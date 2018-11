Sneek Wit Zwart eenvoudig verder

Scharnegoutum- Nadat “het kleine broertje” zich eerder deze week al voor de tweede ronde van de kwalificeerde, voegden de zondagsacteurs van Sneek Wit Zwart zich gisteren met een relatief eenvoudige zege bij het clubje van geplaatste clubs. In Scharnegoutum bleek de lokale voetbaltrots die het in de derde klasse overigens meer dan voortreffelijk doet, namelijk niet opgewassen tegen de dadendrang van de Snekers.

Bij die dadendrang had de Sneker oefenmeester zijn ploeg op een aantal plaatsen gewijzigd. Zo stond Rasheed Shakir Postma tussen de palen, terwijl verder Melle Kuipers, Han Miedema en Stefan Westhof vanaf het begin hun opwachting maakten. Zij hoefden niet lang op het eerste juichmoment te wachten, want al in de achtste minuut zette Gerben Visser de Snekers al op voorsprong. Nadat een vrije trap van zijn voet eerst nog in de muur terecht kwam, liet de topscorer van de wit-zwarten met de rebound de openingstreffer noteren. Nog geen vijf minuten later zorgde Visser met het hoofd voor de 0-2 en leek voor de ploeg van trainer Remco Bervoets een regelrechte afstraffing in de maak. De Sneker machine haperde echter, al kregen de bezoekers via Kees Noordmans, de al genoemde Visser en Kevin Huitema voor rust nog een aantal goede mogelijkheden om de score verder op te voeren.

Hoewel de thuisclub via het world wide web deed geloven dat het een gelijk opgaande wedstrijd was, kwam Scharnegoutum ’70 in de eerste helft niet of nauwelijks in de buurt van het door Rasheed Shakir Postma verdedigde doel. Dat beeld zou na rust niet veranderen, al zat de thuisclub toen wel iets beter in de wedstrijd en hield men de voorwaartsen van Sneek Wit Zwart twintig minuten lang in bedwang.

Daarmee bleef de hoop op een stunt in leven, maar die vervloog in de 65ste minuut, toen Kees Noordmans vrij voor de keeper werd gezet en was de 0-3 op het scorebord verscheen. Daarmee was de wedstrijd definitief gespeeld en al helemaal, toen Sneek Wit Zwart vervolgens in no-time via Kevin Huitema en Harvey de Boer het halve dozijn volmaakte. Eerst zorgde Huitema met een kopbal voor treffer nummer vier en vervolgens nam De Boer vanaf elf meter feilloos de vijfde voor zijn rekening. Vervolgens werd een fraaie aanval door Huitema die inmiddels broertje Joey aan zijn zijde had gekregen, bekroont waarna Stefan Westhof in “the dying seconds of the game” met een fraaie treffer voor het slotakkoord zorgde.

​Daarmee kwam de plaatsing voor de tweede ronde van de beker zoals hiervoor al werd vermeld, relatief eenvoudig tot stand. Wie in die tweede ronde de tegenstander wordt van de wit-zwarten die komende zondag voor de competitie in Oude Pekela op Noordster stuiten, wordt komende dinsdag bekend gemaakt.

Bron: http://pengel.weebly.com