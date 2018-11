Najaarsconcert 2018 Oratoriumvereniging Bolsward

Dit najaar op 18 november om 15.00 uur zal Pauli Yap met de Oratoriumvereniging Bolsward (OVB) enkele prachtige werken van Felix Mendelssohn-Bartholdy ten gehore brengen, te weten het Lobgesang, Psalm 42 en Orgelsonate nr 3, waarvan het 1e deel.

Het Lobgesang, of Symfonie nr 2, werd in 1840 geschreven en in 1841 voor het eerst uitgevoerd ter ere van het 400-jarig bestaan van de boekdrukkunst. De componist omschreef het werk als “een symfonie-cantate op teksten uit de bijbel voor solisten, koor en orkest”. De uitvoering vond plaats in de Thomaskirche te Leipzig, de kerk waar ook Bach vele werken uitgevoerd heeft en waar Mendelssohn een groot bewonderaar van was. Het werk bestaat uit 10 delen waarvan het eerste deel een lang orkestraal deel is. Hierna volgen afwisselend koor en solisten. Dit jaar zingen mee Heleen Koele en Margreet Rietveld (sopranen) en Pascal Pittie (tenor). De orkestbegeleiding is in handen van het Promenade Orkest.

De goede luisteraar zal verschillende psalmen herkennen onder andere Psalm 150, ‘Alles wat odem hat, lobe den Herrn’, Psalm 33, ‘Lobe den Herrn mit Saitenspiel’ en Psalm 107, ‘Saget es, die ihr erlöset seit durch den Herrn’. U zult zeer zeker ook gaan genieten van het prachtige duet van de Sopranen met koor, ‘Ich harrete des Herrn’

Is het bij Lobgesang een symfonie met een mix van verschillende psalmen, Mendelssohn heeft ook een aantal psalmen apart op muziek gezet. Zoals Psalm 42, ‘Wie der Hirsch schreit’, voor orkest, solisten en koor. Volgens zijn eigen zeggen zijn beste religieuze compositie, gecomponeerd in 1837 tijdens zijn huwelijksreis.

Tijdens dit najaarsconcert zal er ook een prachtige orgelsonate van Mendelssohn ten gehore gebracht worden op het prachtige Hinsz orgel bespeeld door Ab Weegenaar, stadsorganist te Kampen.

Dit alles vindt plaats in de Martinikerk te Bolsward in een zeer bijzondere setting. Het Hinsz orgel zal een belangrijke rol vervullen en daarom zullen koor, solisten en orkest bovenop de kerkbanken onder het groot-orgel op een speciaal daarvoor ontworpen podium plaats nemen. Alle stoelen in de kerk zullen omgedraaid worden zodat zowel orgel als koor, solisten en orkest een prachtig geheel zullen vormen. Oude tijden herleven op deze manier want in de beginjaren van de OVB werd de Matthaüs-Passion ook op deze manier uitgevoerd.