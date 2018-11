Familie Horjus neemt na 113 jaar afscheid van de ,Koopmans Welvaart’

Bolsward – Helemaal droog hield Rein Horjus uit Ede het niet woensdagmiddag na het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst van het beurtschip ,Koopmans Welvaart’. ,,Het schip maakte 113 jaar deel uit van de familie. Dit doet me wel wat”, reageerde Horjus emotioneel na de overdracht aan de Stichting Koopmans Welvaart te Bolsward.

,,Ik heb zoveel beleefd met dit schip, dat deze emotie had ik wel verwacht”, vertelde Horjus, die in 1989 het schip vanuit Bolsward meenam naar de jachthaven in Wageningen. ,,Negen jaar ben ik aan het restaureren geweest, het schip moest flink opgeknapt worden.” Toen de restauratie eenmaal afgerond was, gingen Rein en echtgenote Tineke zomers met het schip op vakantie. ,,We zijn een paar keer met het schip in Parijs geweest, voeren dwars door België, maar zochten ook de mooie plekken in Nederland op.”

Eenmaal met pensioen verbleef het echtpaar Horjus zomers zelfs drie maanden op het beurtschip. ,,We zwierven door in drie maanden door heel Nederland, maar het liefst lagen we in de op[vaart naar Eemswoude. Een prachtig plekje en dan op de fiets naar Bolsward…”

Als kleine jongen voer ik al mee naar Groningen.