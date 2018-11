Sneek- Wie wil dat nu niet? Aanstaande woensdag, 14 november, houdt Vrijmetselarij Sneek een open avond voor iedereen die geïnteresseerd is om achter hun zogenaamde geheim te komen. Ontdekken heeft natuurlijk alles met ont-dekken te maken, om een tip van de sluier op te lichten. Ontdekken is aan jezelf werken. Loge ‘Concordia ad Libertatem’ nodigt u van harte uit in ons mooie gebouw aan de Looxmagracht 20 in de Waterpoortstad.

Na een korte inleiding over Vrijmetselarij en een bezoek aan onze unieke Werkplaats laten we jonge en ervaren Vrijmetselaren aan het woord. Wat zijn hun motieven om tot de Orde toe te treden? Wat hebben ze in de loop der tijd ervaren? En wat betekent dat in de omgang met de medemens? Een van de broeders houdt een korte lezing, een zogenaamd Bouwstuk, over hoe we anders kunnen kijken, vanuit meerdere perspectieven, en hoe de leden van de loge dat kunnen aanvullen. Wij willen leren vanuit meerdere invalshoeken, en daar helpt de dialoog bij. Ook is er ruim voldoende ruimte om met de leden te spreken en vragen te stellen over wat ons als Vrijmetselaren bindt, met elkaar en met anderen. De avond begint op 20.00 uur, inloop is vanaf 19.45 uur.

Vrijmetselaren werken er aan een beter mens te worden door bewust in het leven te staan. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten inspireren we elkaar. Ritualen en symboliek spelen een grote rol. Ze helpen ons de kern in ieder van ons verder te ontwikkelen.

Wilt u ook het geheim van de Vrijmetselarij ontdekken, net zoals duizenden beoefenaars van de ‘Koninklijke Kunst’ eerder hebben gedaan? Stuur dan uw aanmelding per digitale post naar info@vrijmetselarijsneek.nl

Iets meer weten? Kijk dan op: www.facebook.com/vrijmetselarijsneek http://www.logecalsneek.nl/

Ook zingen als vogeltjes is mogelijk:

Twitter: @LOGECALSneek